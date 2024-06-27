Маркевич: В матче с Бельгией сказалось отсутствие травмированных Цыганкова и Мудрика

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич проанализировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2024.

"Конечно, очень разочарован. С таким подбором исполнителей у украинцев не должно было быть проблем с выходом из группы. Все испортил стартовый поединок с румынами, где, складывается впечатление, не обошлось без недооценки соперника.

Все же, второй тайм следующего матча со словаками давал основания надеяться, что еще не все потеряно и подопечные Сергея Реброва смогут взять верх над бельгийцами, которые в последнее время не впечатляют. К сожалению, сказалось отсутствие травмированных Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика. Убеждён, их скорость и креативность особенно пригодились бы после перерыва, когда бельгийцы выглядели уставшими.

Однако имеем то, что имеем. Приходится досрочно покидать Евро. Детальный анализ выступления украинской сборной еще впереди, но очевидно, что ключевые игроки выступили хуже, чем ожидалось. Обидно, когда надежды не оправдываются", - сказал Маркевич.