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Национальная сборная Украины

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Маркевич: В матче с Бельгией сказалось отсутствие травмированных Цыганкова и Мудрика

Национальная сборная Украины

Комментарий опытного специалиста

Маркевич: В матче с Бельгией сказалось отсутствие травмированных Цыганкова и Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич проанализировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2024.

"Конечно, очень разочарован. С таким подбором исполнителей у украинцев не должно было быть проблем с выходом из группы. Все испортил стартовый поединок с румынами, где, складывается впечатление, не обошлось без недооценки соперника.

Все же, второй тайм следующего матча со словаками давал основания надеяться, что еще не все потеряно и подопечные Сергея Реброва смогут взять верх над бельгийцами, которые в последнее время не впечатляют. К сожалению, сказалось отсутствие травмированных Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика. Убеждён, их скорость и креативность особенно пригодились бы после перерыва, когда бельгийцы выглядели уставшими.

Однако имеем то, что имеем. Приходится досрочно покидать Евро. Детальный анализ выступления украинской сборной еще впереди, но очевидно, что ключевые игроки выступили хуже, чем ожидалось. Обидно, когда надежды не оправдываются", - сказал Маркевич.

По итогам группового этапа Украина покинула Евро-2024, набрав 4 очка в своём квартете.

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Мирон Маркевич Украина Виктор Цыганков Евро 2024 Михаил Мудрик
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Геродот (Винница)
27.06.2024 в 16:10
Все это - гадание Маркевича на кофейной гуще, тем более, что он один из тех, кто пророчил нашей сборной немалый успех на ЧЕ. Кстати, и Мудрик, и Цыганков играли в первой игре с румынами, и что - результат все знают.
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Комментарии 2
Геродот (Винница)
27.06.2024 в 16:10
Все это - гадание Маркевича на кофейной гуще, тем более, что он один из тех, кто пророчил нашей сборной немалый успех на ЧЕ. Кстати, и Мудрик, и Цыганков играли в первой игре с румынами, и что - результат все знают.
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0
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Prideman (Lviv)
27.06.2024 в 15:44
Чим гордитися? Не вийшли з найслабшої групи. Це провал. Грузини можуть гордитися, а нам нічим
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