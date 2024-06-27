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"Красные дьяволы дрожали до последнего, и сыграли как сборище трусов". Обзор бельгийской прессы после матча с Украиной

Национальная сборная Украины
Обновлено

В Бельгии недовольны игрой своей командой в матче с Украиной

"Красные дьяволы дрожали до последнего, и сыграли как сборище трусов". Обзор бельгийской прессы после матча с Украиной

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Болельщики встретили сборную Бельгии оглушительным свистом после завершения матча с Украиной. Они были недовольны на протяжении всего матча, а окончательно их взбесил момент на 90+3 минуте, когда Кевин Де Брюйне и Йохан Бакайоко затягивали время у углового флажка. Лидеру сборной Бельгии досталось едва ли не больше всех – после провозглашения имени Де Брюйне как лучшего игрока матча, болельщики тоже устроили "концерт свиста", как пишут в Бельгии. Кевин решил не подходить к фанам после игры и призвал идти в раздевалку своих партнеров по сборной. Перед этим разъяренный Де Брюйне в кругу игроков сборной Бельгии сказал, что "мы можем выиграть следующий fucking матч". Учитывая, что в 1/8 Бельгию ждет Франция, местная пресса не убеждена, что эта команда способна пройти в четвертьфинал.

"Какой же это был "триллер", – иронизирует издание Het Nieuwsblad, – "Сборная Бельгии дрожала в игре с Украиной", но все же сохранила счет 0:0. Шанс выиграть группу был упущен. Сборная сыграла слишком вяло. Против Франции надо сыграть намного лучше и острее".

Обозреватель Юрген Герил, который следил за игрой из Штутгарта, жалуется на традиционную привычку всех представителей футбольного мира считать возможные расклады перед матчем.

"Красные дьяволы дрожали до последнего, и сыграли как сборище трусов". Обзор бельгийской прессы после матча с Украиной - изображение 1

"Как же много мы все обсуждаем возможные сценарии и сюжеты. Иногда высшая математика, не наша специальность, нам нужна, но в этой игре все было понятно – побеждай матч, и ты попадаешь в более легкую сетку, где была открыта дорога в финал. Но теперь мы остались с Португалией, Испанией и Францией. Чтобы выйти из группы с первого места, мы должны были побеждать Украину, и надеяться, что Словакия не выиграет у Румынии. Однако Бельгия не начала матч с Украиной с ножом между зубами. Красные дьяволы были слишком тусклые и беззаботные. Понимала ли команда Тедеско, что ее в следующем раунде будет ждать Франция?"

Герил отдает должное сборной Украины. "Они начали матч без своих топ-игроков Мудрика и Зинченко, но иногда показывали хороший футбол, заставляя нападающих сборной Бельгии защищаться. Красным дьяволам повезло, что Роман Яремчук не воспользовался своими шансами".

Обозреватель Het Nieuwsblad остался недовольным, что Бельгия так и не предприняла попыток переломить ход игры. "Красные дьяволы вышли в 1/8, но четыре очка из девяти в самой слабой группе – этого просто недостаточно".

"Красные дьяволы дрожали до последнего, и сыграли как сборище трусов". Обзор бельгийской прессы после матча с Украиной - изображение 2

Футбольный обозреватель Людо Вандевалле тоже максимально недоволен игрой национальной команды. "Что это было? Сборная играла без блеска, но с большим количеством ахинеи. Они играют с огнем, в следующем раунде надо выступить намного лучше".

Доменико Тедеско отверг критику после игры: "Если честно, я удивлен, я не ожидал такого. Главное, что мы вышли в плей-офф. Украина была сложным соперником, у нее хорошие игроки. Мы сделали все, чтобы забить. Нам нужна поддержка болельщиков".

Однако слова Тедеско не убедили бельгийских журналистов.

"Красные дьяволы показали себя как сборище трусов, нам нечего праздновать", – пишет обозреватель Het Laatste Nieuws Нильс Пуссонье. "Бельгия не должна была рисковать всем в атаке, но даже не решиться подать угловой удар перед воротами соперника? Это просто невиданно". Его коллега Марк Дегриз соглашается: "Наивно на что-то надеяться с такой игрой".

И действительно, имея игроков мирового класса в атаке, Бельгия забила лишь два гола в трех матчах группы.

Het Laatste Nieuws тоже указывает, что Бельгия "дрожала" до финального свистка в матче с Украиной, и обязана выходом в плей-офф киперу Куну Кастельсу, который сделал решающие сейвы, чтобы сохранить ничью.

"Красные дьяволы дрожали до последнего, и сыграли как сборище трусов". Обзор бельгийской прессы после матча с Украиной - изображение 3

О страхе поражения в игре с Украиной пишет и De Standaard. Издание отмечает, что в игре с Францией надо сделать "рестарт" турнира для сборной Бельгии, чтобы на что-то надеяться.

"Украина была самым сильным соперником Бельгии в группе. Они играли за выживание, и действовали динамично. Когда же мяч был у Бельгии, им не удалось создать неприятности Украине. После двух матчей украинцы прекрасно знали, как Бельгия будет атаковать – защитник "Динамо" Киев Тымчик прекрасно справился с Доку, и Лукаку в конце концов остался наедине с защитниками. Страх поражения заставил Бельгию забыть о надежде победить".

RTBF указывает на то, что Бельгия в игре с Украиной мало напоминала команду. "Не было командной игры, командного прессинга, поддержки друг друга. Также Бельгия потеряла связь с болельщиками".

Бывший игрок сборной Бельгии Филипп Альбер тоже твердит о том, что "Бельгии не хватает многого, четыре очка в самой легкой группе – трудно после этого сохранять позитивный настрой".

Могла ли Украина рассчитывать на большее в матче против такой Бельгии? Метко об этом написало французское издание L'Équipe: "Бельгия играла без вдохновения, неуклюже, но Украина поняла это слишком поздно. Команда Реброва проснулась только на последние десять минут понимая, что победа против этой Бельгии возможна".

"Красные дьяволы дрожали до последнего, и сыграли как сборище трусов". Обзор бельгийской прессы после матча с Украиной - изображение 4

Фото – Олександр Приходько / UA-Футбол

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Комментарии
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Met (Харків)
27.06.2024 в 16:09
Йой, що ж тоді про наших казати???
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Комментарии 1
Met (Харків)
27.06.2024 в 16:09
Йой, що ж тоді про наших казати???
Ответить
1
0

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