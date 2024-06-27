"Красные дьяволы дрожали до последнего, и сыграли как сборище трусов". Обзор бельгийской прессы после матча с Украиной

Болельщики встретили сборную Бельгии оглушительным свистом после завершения матча с Украиной. Они были недовольны на протяжении всего матча, а окончательно их взбесил момент на 90+3 минуте, когда Кевин Де Брюйне и Йохан Бакайоко затягивали время у углового флажка. Лидеру сборной Бельгии досталось едва ли не больше всех – после провозглашения имени Де Брюйне как лучшего игрока матча, болельщики тоже устроили "концерт свиста", как пишут в Бельгии. Кевин решил не подходить к фанам после игры и призвал идти в раздевалку своих партнеров по сборной. Перед этим разъяренный Де Брюйне в кругу игроков сборной Бельгии сказал, что "мы можем выиграть следующий fucking матч". Учитывая, что в 1/8 Бельгию ждет Франция, местная пресса не убеждена, что эта команда способна пройти в четвертьфинал.

"Какой же это был "триллер", – иронизирует издание Het Nieuwsblad, – "Сборная Бельгии дрожала в игре с Украиной", но все же сохранила счет 0:0. Шанс выиграть группу был упущен. Сборная сыграла слишком вяло. Против Франции надо сыграть намного лучше и острее".

Обозреватель Юрген Герил, который следил за игрой из Штутгарта, жалуется на традиционную привычку всех представителей футбольного мира считать возможные расклады перед матчем.

"Как же много мы все обсуждаем возможные сценарии и сюжеты. Иногда высшая математика, не наша специальность, нам нужна, но в этой игре все было понятно – побеждай матч, и ты попадаешь в более легкую сетку, где была открыта дорога в финал. Но теперь мы остались с Португалией, Испанией и Францией. Чтобы выйти из группы с первого места, мы должны были побеждать Украину, и надеяться, что Словакия не выиграет у Румынии. Однако Бельгия не начала матч с Украиной с ножом между зубами. Красные дьяволы были слишком тусклые и беззаботные. Понимала ли команда Тедеско, что ее в следующем раунде будет ждать Франция?"

Герил отдает должное сборной Украины. "Они начали матч без своих топ-игроков Мудрика и Зинченко, но иногда показывали хороший футбол, заставляя нападающих сборной Бельгии защищаться. Красным дьяволам повезло, что Роман Яремчук не воспользовался своими шансами".

Обозреватель Het Nieuwsblad остался недовольным, что Бельгия так и не предприняла попыток переломить ход игры. "Красные дьяволы вышли в 1/8, но четыре очка из девяти в самой слабой группе – этого просто недостаточно".

Футбольный обозреватель Людо Вандевалле тоже максимально недоволен игрой национальной команды. "Что это было? Сборная играла без блеска, но с большим количеством ахинеи. Они играют с огнем, в следующем раунде надо выступить намного лучше".

Доменико Тедеско отверг критику после игры: "Если честно, я удивлен, я не ожидал такого. Главное, что мы вышли в плей-офф. Украина была сложным соперником, у нее хорошие игроки. Мы сделали все, чтобы забить. Нам нужна поддержка болельщиков".

Однако слова Тедеско не убедили бельгийских журналистов.

"Красные дьяволы показали себя как сборище трусов, нам нечего праздновать", – пишет обозреватель Het Laatste Nieuws Нильс Пуссонье. "Бельгия не должна была рисковать всем в атаке, но даже не решиться подать угловой удар перед воротами соперника? Это просто невиданно". Его коллега Марк Дегриз соглашается: "Наивно на что-то надеяться с такой игрой".

И действительно, имея игроков мирового класса в атаке, Бельгия забила лишь два гола в трех матчах группы.

Het Laatste Nieuws тоже указывает, что Бельгия "дрожала" до финального свистка в матче с Украиной, и обязана выходом в плей-офф киперу Куну Кастельсу, который сделал решающие сейвы, чтобы сохранить ничью.

О страхе поражения в игре с Украиной пишет и De Standaard. Издание отмечает, что в игре с Францией надо сделать "рестарт" турнира для сборной Бельгии, чтобы на что-то надеяться.

"Украина была самым сильным соперником Бельгии в группе. Они играли за выживание, и действовали динамично. Когда же мяч был у Бельгии, им не удалось создать неприятности Украине. После двух матчей украинцы прекрасно знали, как Бельгия будет атаковать – защитник "Динамо" Киев Тымчик прекрасно справился с Доку, и Лукаку в конце концов остался наедине с защитниками. Страх поражения заставил Бельгию забыть о надежде победить".

RTBF указывает на то, что Бельгия в игре с Украиной мало напоминала команду. "Не было командной игры, командного прессинга, поддержки друг друга. Также Бельгия потеряла связь с болельщиками".

Бывший игрок сборной Бельгии Филипп Альбер тоже твердит о том, что "Бельгии не хватает многого, четыре очка в самой легкой группе – трудно после этого сохранять позитивный настрой".

Могла ли Украина рассчитывать на большее в матче против такой Бельгии? Метко об этом написало французское издание L'Équipe: "Бельгия играла без вдохновения, неуклюже, но Украина поняла это слишком поздно. Команда Реброва проснулась только на последние десять минут понимая, что победа против этой Бельгии возможна".

Фото – Олександр Приходько / UA-Футбол