Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов: Судаков сыграл ниже своих возможностей
Раскритиковал Георгия Судакова
Бывший тренер "Металлиста" Александр Севидов поделился мнениями о выступлении полузащитника Георгия Судакова на Евро-2024.
"Я так и не увидел Судакова на этом чемпионате Европы. Как бы Сергей Ребров ни говорил, что Судаков на поле может делать все, как бы Ребров не говорил, что Судаков может обыграть любую команду. Как бы очень хороший менеджмент донецкого Шахтера не говорил, что Судаков – цель №1 у всех ведущих клубов Европы
Но Судаков сыграл ниже своих возможностей. Я не говорю сейчас о причинах, мне они неизвестны. Надо быть внутри команды", – сказал Севидов.
Напомним, за время выступлений на Евро-2024 Судаков не отметился не одним результативным действием. Полузащитник на Евро провел все три игры. Только в первой игре с Румынией его заменили на 83-й минуте.
Популярное сейчас
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Италия вылетела от Швейцарии, Германия прошла Данию, а Шахтер победил в первом спарринге. Главные новости за 29 июня
- Зеленский: Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди!
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Комментарии 18