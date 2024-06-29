Севидов: Судаков сыграл ниже своих возможностей

Бывший тренер "Металлиста" Александр Севидов поделился мнениями о выступлении полузащитника Георгия Судакова на Евро-2024.

"Я так и не увидел Судакова на этом чемпионате Европы. Как бы Сергей Ребров ни говорил, что Судаков на поле может делать все, как бы Ребров не говорил, что Судаков может обыграть любую команду. Как бы очень хороший менеджмент донецкого Шахтера не говорил, что Судаков – цель №1 у всех ведущих клубов Европы

Но Судаков сыграл ниже своих возможностей. Я не говорю сейчас о причинах, мне они неизвестны. Надо быть внутри команды", – сказал Севидов.