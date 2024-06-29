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Севидов: Судаков сыграл ниже своих возможностей

Национальная сборная Украины

Раскритиковал Георгия Судакова

Севидов: Судаков сыграл ниже своих возможностей

Новина українською

Бывший тренер "Металлиста" Александр Севидов поделился мнениями о выступлении полузащитника Георгия Судакова на Евро-2024.

"Я так и не увидел Судакова на этом чемпионате Европы. Как бы Сергей Ребров ни говорил, что Судаков на поле может делать все, как бы Ребров не говорил, что Судаков может обыграть любую команду. Как бы очень хороший менеджмент донецкого Шахтера не говорил, что Судаков – цель №1 у всех ведущих клубов Европы

Но Судаков сыграл ниже своих возможностей. Я не говорю сейчас о причинах, мне они неизвестны. Надо быть внутри команды", – сказал Севидов.

Напомним, за время выступлений на Евро-2024 Судаков не отметился не одним результативным действием. Полузащитник на Евро провел все три игры. Только в первой игре с Румынией его заменили на 83-й минуте.

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Украина Александр Севидов Евро 2024 Георгий Судаков
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1 голосов
Источник:
Ютуб-канал "Финты и подкаты"
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Зритель (Харьков)
29.06.2024 в 18:28
Ніколи не розумів фразу "зіграв нижче можливостей". Кожен грає як вміє, і як дозволяє суперник.
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Комментарии 18
Зритель (Харьков)
29.06.2024 в 18:28
Ніколи не розумів фразу "зіграв нижче можливостей". Кожен грає як вміє, і як дозволяє суперник.
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0
0
MaximSK (Киев)
29.06.2024 в 16:39
Шахтеру надо продавать этим летом Судакова, если будут предложения, потому что сам Судаков уже настроился на уход из команды, если его оставят еще на год, то будет для него психологический удар и потеря мотивации.
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3
0
Andrumas (Düsseldorf)
29.06.2024 в 15:17
У Реброва почти все сыграли ниже своих возможностей. Думаю, если Шахтёр действительно хочет продать его за дорого, то не нужно его отпускать в сборную, пока ее тренирует этот бездарь. У того клоуна и Винисиус с Мбаппе выглядели бы как Мудрик с Довбиком
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3
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2024 в 14:48
Він якраз зіграв у свою силу. Усе інше було кротівськими хотєлками
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4
8
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 15:14
sticker
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6
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:16
Кли ж тобі вже вставлять... мєчтатєль....
 
0
2
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 17:30
тебе уже вставили петух?пойди подмойся и получишь ещё.
 
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scorpius (Ck)
29.06.2024 в 14:27
Сложно не согласиться. Но все же, каков реальный уровень Судакова пока никто толком не знает - в нашей упл оценить невозможно, в еврокубках и тут же на евро слишком мало игр проведено. Конечно, хорошо бы его продать куда-то в Италию или Германию, но у Палкина и ко вечный синдром завышеных ожиданий в плане наваров на игроках клуба. С Мудриком прокатило, но каждый раз такого не будет.
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5
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2024 в 14:45
читал, что астон вилла готова 60 заплатить, но в течение 2-х лет
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0
2
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scorpius (Ck)
29.06.2024 в 15:19
Не надо в Англию, наши там не сильно приживаются, разве что защитники. Лучше бы в какой-нибудь Байер или Лейпциг.
 
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 14:18
Все скауты вычеркнули судакова из своих списков и громко сплюнули на тротуар!
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2
6
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:18
в тебе, жужа, багато знайомих геїв з Великобританії ?
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 17:53
Ни одного. Я болею за Метал, поэтому натурал. Это ты болеешь за динама, На-на-на Гей-гей-гей. Поэтому ты дырявый гей!
 
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Nevermore (Донецк)
29.06.2024 в 14:07
это и есть его уровень
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tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 13:55
один судаков виноват?остальные рвали и метали?
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5
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2024 в 14:44
в том-то и дело, что судаков всегда ищет возможность отдать хороший обостряющий пас, НО для этого остальным аленям нужно же как-то открываться, а не стоять возле защитников соперника
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:19
тебе вже можна назначати тренером "ДНР"....
 
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:20
...не забив - на підвал....
 
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