Сергей Пучков: Оценка сборной Украины на Евро-2024? Два с плюсом по пятибалльной системе

Один из украинских специалистов Сергей Пучков внимательно следил за событиями на чемпионате Европы в Германии. Понятно, что наибольшее внимание он уделял играм с участием сборной Украины, за двумя из которых, - против Словакии и Бельгии, - наблюдал вживую с трибун стадионов в Дюссельдорфе и Штуттгарте.

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После завершения группового этапа европейского первенства экс-рулевой симферопольской "Таврии", "Севастополя" и запорожского "Металлурга" выразил свое видение выступления нашей национальной команды.

- Кто, на ваш взгляд, виновен в фиаско сборной Украины? – интересуюсь у Сергея Пучкова.

– Все! И тренерский штаб, и футболисты. Что теперь с этим делать? Пусть пересматривают свое отношение и задумываются над тем, что и как. Ведь сами понимаете, что так слабо и безответственно, Украина не имела права с румынами играть. Я еще до старта нашей национальной команды в чемпионате Европы предупреждал, что от первого матча будет зависеть многое. Так оно, в конце концов, и получилось. Проиграли с большим счетом эту игру – и заняли последнее место в группе. А набрали бы в ней хотя бы одно очко – и все было бы по-другому. В таком случае и настрой на следующие матчи был бы другой, да и игра складывалась бы более убедительно. А так поражение от Румынии вышло боком. В частности, оно повлияло на команду в психологическом плане. Что касается ничьей с Бельгией, то это уже было что-то вроде крика утопающего.

- Что скажете по поводу примененной сборной Украины тактической схемы в поединке против бельгийцев?

- Я, как тренер, тоже являюсь сторонником игры в два нападающих. Поэтому в поединке с Бельгией участие с первых минут Яремчука и Довбика было правильным. Хотя в той игре я бы сделал несколько изменений в составе. Вообще считаю, что играть по схеме 4-4-2 это интересно. Надо только правильно объяснить футболистам, что и как делать. Мы же в этом матче стали играть пять защитников. Собрались обыгрывать бельгийцев с таким количеством защитников и двумя нападающими? Вы ведь прекрасно понимаете, что это не то. А использовали классику в виде уже упомянутых 4-4-2 – и я уверен, что все было бы по-другому.

- Тем более что футболисты сборной Бельгии были не похожи на себя по сравнению с двумя предыдущими матчами…

– Ничего удивительного. Они тоже переживали за результат, и надеялись его добыть. Хотя в средствах массовой иформации пишут, что бельгийцы на последних минутах матча, зная о том, как сыграли между собой Словакия и Румыния, тоже начали играть на ничью. Но это их проблемы, а не наши. Мы свое потеряли в первой игре, а догонять в последнем поединке с таким серьезным соперником, как Бельгия, было уже сложно. Что творил у бельгийцев на левом фланге Доку! Я думаю, что после этого матча наш Тымчик хорошо спал. В середине поля немало полезного сделал Онана, приглашенный в сборную из английского "Эвертона". Эти двое игроков очень здорово себя проявили. А вот Тилеманс, забивший в предыдущем матче румынам, из игры несколько выпал.

- А кого, несмотря на результат, отметили бы в нашей команде?

- Если по пятибалльной системе, то поставил бы "пятерку" вратарю Трубину. А если выбирать среди полевых игроков, то трудно сказать. У нашей сборной нет стабильности. Вот скажите, кто, кроме голкипера, на континентальном первенстве сыграл стабильно? Больше никто! Возьмите любого из футболистов – у каждого были провалы.

– А Виталий Миколенко?

– Да, согласен, но опять "сломался".

- Как думаете, а не зря оказался вне заявки на Евро-2024 опытный Александр Караваев?

- Конечно, он бы на чемпионате Европы пригодился бы нашей команде. Я об этом еще перед турниром в одном из интервью говорил, что к Караваеву у меня было больше симпатий, чем к другим игрокам на его позицию. Да что сейчас вспоминать – нужно думать, что делать дальше. Это на данном этапе самое главное.

- Какую оценку поставили бы сборной Украины за выступление в европейском первенстве?

– Если по пятибалльной системе, то на два с плюсом. Да и то благодаря тому, что в последней игре смогли сыграть вничью с серьезным соперником. А что, интересно, мы бы делали, если бы пропустили от Бельгии? В том, что не отыгрались бы, я уверен. Это еще хорошо, что было несколько моментов, в которых бельгийцы не смогли наши ворота поразить. А вот как мы не забили, когда Яремчук не отдал мяч партнеру, когда был благоприятный момент? Не понимаю. Что поделаешь, у сборной Украины нет лидера, который должен был повести за собой товарищей по команде. Такого, слово которого – закон. Что он сказал – то и должны партнеры делать. Такого, который исполняет на поле обязанности главного тренера. Если бы нашелся такой, возможно, был бы шанс со сборной Бельгии не 0:0 сыграть, а выиграть. И правильно говорят многие мои коллеги, что на этом чемпионате Европы некоторые наши футболисты продавали сами себя. Думали, что румын они стоя обыграют. Но что из этого вышло – все мы хорошо знаем.