Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины сыграет во второй половине 2024 года 6 матчей
Желто-синие осенью стартуют в новом сезоне Лиги наций
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Реброва вылетели из ЧЕ после группового раунда. В следующий раз футболисты присоединятся к лагерю национальной команды в начале сентября.
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Сборная будет выступать в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций. Первый "домашний" матч состоится в Праге. Второй поединок через считанные дни "желто-синие" также проведут в Чехии, поскольку одноименный коллектив попал в группу.
- 07.09 Украина – Албания
- 10.09 Чехия – Украина
- 11.10 Украина – Грузия
- 14.10 Украина – Чехия
- 16.11 Грузия – Украина
- 19.11 Албания – Украина
Интересно, что среди участников группы ЛНУ только Грузия смогла пробиться в плей-офф Евро.
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