Сборная Украины сыграет во второй половине 2024 года 6 матчей

Подопечные Реброва вылетели из ЧЕ после группового раунда. В следующий раз футболисты присоединятся к лагерю национальной команды в начале сентября.

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Сборная будет выступать в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций. Первый "домашний" матч состоится в Праге. Второй поединок через считанные дни "желто-синие" также проведут в Чехии, поскольку одноименный коллектив попал в группу.

07.09 Украина – Албания

Украина – Албания 10.09 Чехия – Украина

Чехия – Украина 11.10 Украина – Грузия

Украина – Грузия 14.10 Украина – Чехия

Украина – Чехия 16.11 Грузия – Украина

Грузия – Украина 19.11 Албания – Украина

Интересно, что среди участников группы ЛНУ только Грузия смогла пробиться в плей-офф Евро.