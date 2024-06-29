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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины сыграет во второй половине 2024 года 6 матчей

Национальная сборная Украины

Желто-синие осенью стартуют в новом сезоне Лиги наций

Сборная Украины сыграет во второй половине 2024 года 6 матчей

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подопечные Реброва вылетели из ЧЕ после группового раунда. В следующий раз футболисты присоединятся к лагерю национальной команды в начале сентября.

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Сборная будет выступать в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций. Первый "домашний" матч состоится в Праге. Второй поединок через считанные дни "желто-синие" также проведут в Чехии, поскольку одноименный коллектив попал в группу.

  • 07.09 Украина – Албания
  • 10.09 Чехия – Украина
  • 11.10 Украина – Грузия
  • 14.10 Украина – Чехия
  • 16.11 Грузия – Украина
  • 19.11 Албания – Украина

Интересно, что среди участников группы ЛНУ только Грузия смогла пробиться в плей-офф Евро.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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