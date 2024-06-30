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Национальная сборная Украины

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Президент Эпицентра – о выступлении сборной Украины на Евро: Очень жаль

Национальная сборная Украины

Считает, что дело не в полной отдаче от игроков

Президент Эпицентра – о выступлении сборной Украины на Евро: Очень жаль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Эпицентра" Иван Черноног поделился мнениями о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

"Конечно, я смотрел все матчи нашей национальной сборной. Что сказать - очень жаль, что команда в группе заняла лишь четвертое место и уже покинула турнир. Лично я очень разочарован. В таких скоротечных турнирах надо в каждом матче отдаваться на сто процентов. А мы провалили первый матч (0:3 с румынами), и это, к сожалению, отразилось на окончательном результате.

То, как наша команда провела второй и третий матч, дает надежду на перспективу. Команда у нас очень сильная, что показала последняя игра с бельгийцами (0:0), в которой мы ни в чем не уступали классному сопернику, даже превосходили его. Просто нам где-то не хватило немножко спортивного фарта. Но это такое: сегодня удача против нас, а завтра будет за нас", — сказал Черноног.

Напомним, сборная Украины заняла четвертое место в группе Е, набрав четыре пункта, как и все остальные команды в нашем квартете, но команда Реброва имела худшие дополнительные показатели, поэтому завершила турнир.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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