Трудный вопрос. Ярмоленко рассказал, кто был лучшим футболистом - Шевченко или Ребров

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, кто был, по его мнению, лучшим футболистом - Андрей Шевченко или Сергей Ребров.

"Трудный вопрос, назовешь одного, главный тренер не будет вызывать в сборную, назовешь другого – это президент УАФ, также не будут вызывать, обоих выбираю (смеется).

Но если честно, то в детстве моим кумиром был Шевченко, мне он нравился. Но когда я подрос, то понял, что Ребров также классный футболист", – сказал Ярмоленко.