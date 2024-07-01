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Трудный вопрос. Ярмоленко рассказал, кто был лучшим футболистом - Шевченко или Ребров
Действительно трудный вопрос
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вингер "Динамо" и
"Трудный вопрос, назовешь одного, главный тренер не будет вызывать в сборную, назовешь другого – это президент УАФ, также не будут вызывать, обоих выбираю (смеется).
Но если честно, то в детстве моим кумиром был Шевченко, мне он нравился. Но когда я подрос, то понял, что Ребров также классный футболист", – сказал Ярмоленко.
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