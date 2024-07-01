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Трудный вопрос. Ярмоленко рассказал, кто был лучшим футболистом - Шевченко или Ребров

Национальная сборная Украины
Обновлено

Действительно трудный вопрос

Трудный вопрос. Ярмоленко рассказал, кто был лучшим футболистом - Шевченко или Ребров

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, кто был, по его мнению, лучшим футболистом - Андрей Шевченко или Сергей Ребров.

"Трудный вопрос, назовешь одного, главный тренер не будет вызывать в сборную, назовешь другого – это президент УАФ, также не будут вызывать, обоих выбираю (смеется).

Но если честно, то в детстве моим кумиром был Шевченко, мне он нравился. Но когда я подрос, то понял, что Ребров также классный футболист", – сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Сергей Ребров Динамо (Киев)
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.07.2024 в 21:39
Трудный вопрос.. поэтому, назову себя сказал Ярмоленко и скромно по детски застенчиво улыбнулся и покраснел от смущения..
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
01.07.2024 в 21:39
Трудный вопрос.. поэтому, назову себя сказал Ярмоленко и скромно по детски застенчиво улыбнулся и покраснел от смущения..
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magnum power (БОМЖ)
01.07.2024 в 19:39
але реально важко сказати. Шева - справжній форвард, який забивав два голи з півтора моментів. а Ребров – невтомний трудяга, який створював такі моменти. особисто мені подобався Ребров, але він пішов не до своєї команди в Європі, тому в нього не склалося все так добре.
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Spokoyno (Київ)
01.07.2024 в 18:41
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