Мудрик и Трубин вошли в топ-10 игроков группы Е Евро-2024 по оценкам WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored составил рейтинг топ-10 игроков группы Е на Евро-2024 по средним оценкам за матчи.

Вошли в него и два игрока сборной Украины. Вратарь Анатолий Трубин расположился на 3-м месте со средней оценкой 7,24, а вингер Михаил Мудрик – 7-й с 7,03.

Лучшим игроком группы признан бельгиец Кевин де Брюйне – 7,6 баллов, на втором месте – словак Лукаш Гараслин – 7,29.

Напомним, что в этой группе Украина добыла 4 очка, но не вышла в пле-офф, заняв последнее место.