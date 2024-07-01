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Мудрик и Трубин вошли в топ-10 игроков группы Е Евро-2024 по оценкам WhoScored

Национальная сборная Украины
Обновлено

Трубин на 3-м месте рейтинга, Мудрик - на 7-м

Мудрик и Трубин вошли в топ-10 игроков группы Е Евро-2024 по оценкам WhoScored

УАФ/Автор невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored составил рейтинг топ-10 игроков группы Е на Евро-2024 по средним оценкам за матчи.

Вошли в него и два игрока сборной Украины. Вратарь Анатолий Трубин расположился на 3-м месте со средней оценкой 7,24, а вингер Михаил Мудрик – 7-й с 7,03.

Лучшим игроком группы признан бельгиец Кевин де Брюйне – 7,6 баллов, на втором месте – словак Лукаш Гараслин – 7,29.

Напомним, что в этой группе Украина добыла 4 очка, но не вышла в пле-офф, заняв последнее место.

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