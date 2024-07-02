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Русин о выступлении сборной: Д*рьмо иногда случается. Румыния выдала свою лучшую игру
Форвард Сандерленда оценил результаты Украины на Евро
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Назарий прокомментировал вылет "желто-синих" по итогам групповой стадии.
“Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое тоже случается, с этим ничего не поделаешь.
Мне понравилось, как сказал Илья Забарный, что д*рьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, напротив, выдали свою лучшую, наверное, это повлияло на многое.
Болею за Португалию, в основном, из-за Криштиану Роналду, потому что он мой кумир не только детства, но и всей футбольной жизни”, – сказал нападающий.
Русин выступал в молодежных сборных Украины U17, U19 и U21.
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