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Русин о выступлении сборной: Д*рьмо иногда случается. Румыния выдала свою лучшую игру

Национальная сборная Украины

Форвард Сандерленда оценил результаты Украины на Евро

Русин о выступлении сборной: Д*рьмо иногда случается. Румыния выдала свою лучшую игру

Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий

Новина українською

Назарий прокомментировал вылет "желто-синих" по итогам групповой стадии.

“Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое тоже случается, с этим ничего не поделаешь.

Мне понравилось, как сказал Илья Забарный, что д*рьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, напротив, выдали свою лучшую, наверное, это повлияло на многое.

Болею за Португалию, в основном, из-за Криштиану Роналду, потому что он мой кумир не только детства, но и всей футбольной жизни”, – сказал нападающий.

Русин выступал в молодежных сборных Украины U17, U19 и U21.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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