Русин о выступлении сборной: Д*рьмо иногда случается. Румыния выдала свою лучшую игру

Назарий прокомментировал вылет "желто-синих" по итогам групповой стадии.

“Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое тоже случается, с этим ничего не поделаешь.

Мне понравилось, как сказал Илья Забарный, что д*рьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, напротив, выдали свою лучшую, наверное, это повлияло на многое.

Болею за Португалию, в основном, из-за Криштиану Роналду, потому что он мой кумир не только детства, но и всей футбольной жизни”, – сказал нападающий.