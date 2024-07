Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном. ВИДЕО

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров побывал на встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

– А вы Орбана знаете же лично?

– Да.

– Будете участвовать в диалоге?

– Надеюсь. А зачем я здесь?

– Пригласили вас?

- Президент, да.

- С ним (Орбаном – прим.) легко вообще общаться?

- О футболе – да. Я общался только о футболе.

Ukraine NT manager Serhiy Rebrov was present during today’s meeting between Zelenskyy and Orban in Kyiv



The former Ferencvaros manager told media that he knows Orban personally & was invited by Zelenskyy



He added he’s only there to talk football



