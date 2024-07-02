Олимпийская сборная Украины проведет два товарищеских поединка во Франции

Олимпийская сборная Украины седьмого июля отправится из Киева во Францию, где в рамках подготовки к летним Играм проведет два товарищеских поединка.

Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта, команда Руслана Ротаня проведет 14 июля в 19:30 по киевскому времени.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится 18 июля в 19:30 по Киеву.

Состав олимпийской сборной Украины для подготовки к Играм-2024 в Париже будет назван в ближайшее время.

Свои матчи на Олимпиаде сине-желтые проведут 24-го, 27-го и 30 июля.