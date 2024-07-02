  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Олимпийская сборная Украины проведет два товарищеских поединка во Франции
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпийская сборная Украины проведет два товарищеских поединка во Франции

Национальная сборная Украины

Команда Ротаня не останется без подготовки

Олимпийская сборная Украины проведет два товарищеских поединка во Франции

uaf.ua

Новина українською

Олимпийская сборная Украины седьмого июля отправится из Киева во Францию, где в рамках подготовки к летним Играм проведет два товарищеских поединка.

Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта, команда Руслана Ротаня проведет 14 июля в 19:30 по киевскому времени.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится 18 июля в 19:30 по Киеву.

Состав олимпийской сборной Украины для подготовки к Играм-2024 в Париже будет назван в ближайшее время.

Свои матчи на Олимпиаде сине-желтые проведут 24-го, 27-го и 30 июля.

По теме
yellow-arrow
Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном. ВИДЕО
yellow-arrow
Русин о выступлении сборной: Д*рьмо иногда случается. Румыния выдала свою лучшую игру
yellow-arrow
Мудрик и Трубин вошли в топ-10 игроков группы Е Евро-2024 по оценкам WhoScored
Руслан Ротань Украина Олимпийская сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости