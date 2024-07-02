Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпийская сборная Украины проведет два товарищеских поединка во Франции
Команда Ротаня не останется без подготовки
uaf.ua
Олимпийская сборная Украины седьмого июля отправится из Киева во Францию, где в рамках подготовки к летним Играм проведет два товарищеских поединка.
Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта, команда Руслана Ротаня проведет 14 июля в 19:30 по киевскому времени.
Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится 18 июля в 19:30 по Киеву.
Состав олимпийской сборной Украины для подготовки к Играм-2024 в Париже будет назван в ближайшее время.
Свои матчи на Олимпиаде сине-желтые проведут 24-го, 27-го и 30 июля.
Популярное сейчас
- Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Поддерживать сборную надо, когда несчастье. А у Реброва - вызванный недальновидностью провал. А за это надо отвечать
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО