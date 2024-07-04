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Национальная сборная Украины

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Ребров в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров ЧЕ, чьи команды не вышли в плей-офф

Национальная сборная Украины

Неприятный факт

Ребров в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров ЧЕ, чьи команды не вышли в плей-офф

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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По информации СМИ, наставник "желто-синих" получает 1,25 млн евро. Среди вылетевших после группового этапа сборных только тренеры Хорватии (1,5 млн) и Сербии (1,4) получают больше.

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Сергей Ребров по этому показателю на уровне Испании – именно столько зарабатывает в "фурии" Луис де ла Фуэнте.

Наставник Грузии Вилли Саньоль замыкает список со скромными 200 тысячами евро. По соседству находится Эдвард Иорданеску (240 000). Впрочем, это не помешало специалистам вывести своих подопечных в 1/8 финала.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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