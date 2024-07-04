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Ребров в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров ЧЕ, чьи команды не вышли в плей-офф
Неприятный факт
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
По информации СМИ, наставник "желто-синих" получает 1,25 млн евро. Среди вылетевших после группового этапа сборных только тренеры Хорватии (1,5 млн) и Сербии (1,4) получают больше.
Сергей Ребров по этому показателю на уровне Испании – именно столько зарабатывает в "фурии" Луис де ла Фуэнте.
Наставник Грузии Вилли Саньоль замыкает список со скромными 200 тысячами евро. По соседству находится Эдвард Иорданеску (240 000). Впрочем, это не помешало специалистам вывести своих подопечных в 1/8 финала.
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