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Волынец надеется попасть в сборную: Если я из Колоса раз ездил, то шансы есть
Новичок Полесья – о возможном вызове в национальную команду
scdnipro1.com.ua
Кипер "волков" считает, что остается перспектива присоединиться к "желто-синим".
– Мечтаешь ли о сборной Украины? Есть ли шансы?
– Конечно, есть. Если я из "Колоса" раз, но ездил, то, конечно, есть. Я думаю, что за счет игры можно туда попасть. Конечно, большая конкуренция, но если ты будешь демонстрировать хорошие результаты и хорошую игру, почему нет?
В 2022 году Евгения вызвали в лагерь сборной, но он так и не появился на поле. В предыдущем сезоне Волынец сыграл 24 поединка (19 пропущенных).
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