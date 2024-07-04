Волынец надеется попасть в сборную: Если я из Колоса раз ездил, то шансы есть

Кипер "волков" считает, что остается перспектива присоединиться к "желто-синим".

– Мечтаешь ли о сборной Украины? Есть ли шансы?

– Конечно, есть. Если я из "Колоса" раз, но ездил, то, конечно, есть. Я думаю, что за счет игры можно туда попасть. Конечно, большая конкуренция, но если ты будешь демонстрировать хорошие результаты и хорошую игру, почему нет?

В 2022 году Евгения вызвали в лагерь сборной, но он так и не появился на поле. В предыдущем сезоне Волынец сыграл 24 поединка (19 пропущенных).