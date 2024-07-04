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Леоненко: За Шапаренко нужно еще доплатить, чтобы поехал после его слабого выступления на Евро

Национальная сборная Украины

Эксперт раскритиковал лидера "Динамо"

Леоненко: За Шапаренко нужно еще доплатить, чтобы поехал после его слабого выступления на Евро

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал трансферную стоимость игроков украинской национальной команды.

"Сборная Украины дороже по составу на Transfermarkt? Просто мы умеем дорого втюхивать наших футболистов. С одной стороны - это хорошо, а с другой - когда так втюхивают, то потом позорят страну и клуб. Кроме Цыганкова и Довбыка, в составах своих клубов никто серьезно не играет. Хотя Довбик с такой игрой на Евро далеко не поедет.

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За Шапаренко дают 10-15 миллионов, а "Динамо" просит 100. Чувствуете разницу? Мне кажется, за него нужно еще доплатить, чтобы поехал после его слабого выступления на чемпионате Европы", - заявил Леоненко.

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Источник:
zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
04.07.2024 в 15:44
Скільки платить леоненко, щоб його думки публікували?
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
04.07.2024 в 15:44
Скільки платить леоненко, щоб його думки публікували?
Ответить
0
0

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