Ребров: На встрече Зеленский - Орбан я должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем посещении встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктор Орбана.

"Меня пригласили в офис президента Украины, когда там находился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Я со своей стороны должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией. Согласитесь, это очень важно для нас.

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Наверное, все знают, что Виктор Орбан большой поклонник футбола. По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является ярым болельщиком сборной Венгрии и "Ференцвароша".

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Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И сегодня я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране", — сказал Ребров.

Напомним, что в период с 2018-го по 2021 год Ребров работал в Венгрии с "Ференцварошем".