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Ребров: На встрече Зеленский - Орбан я должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер сборной Украины побывал на встрече двух лидеров по приглашению президента Украины

Ребров: На встрече Зеленский - Орбан я должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией

УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем посещении встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктор Орбана.

"Меня пригласили в офис президента Украины, когда там находился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Я со своей стороны должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией. Согласитесь, это очень важно для нас.

Читайте такжеРебров посетил встречу Зеленского с Орбаном. ВИДЕО

Наверное, все знают, что Виктор Орбан большой поклонник футбола. По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является ярым болельщиком сборной Венгрии и "Ференцвароша".

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Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И сегодня я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране", — сказал Ребров.

Напомним, что в период с 2018-го по 2021 год Ребров работал в Венгрии с "Ференцварошем".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
04.07.2024 в 18:38
Ти би допоміг, якщо б збірну підготував належним чином. І чим ти допоміг на тій зустрічі? Набрати пару балів злочинній владі? Мізків реально бракує людині..
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
04.07.2024 в 18:38
Ти би допоміг, якщо б збірну підготував належним чином. І чим ти допоміг на тій зустрічі? Набрати пару балів злочинній владі? Мізків реально бракує людині..
Ответить
0
0
Василь з конопель (Амстердам )
04.07.2024 в 18:32
Сірожа йди може назад до мадярів?
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