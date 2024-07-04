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Ребров: На встрече Зеленский - Орбан я должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией
Тренер сборной Украины побывал на встрече двух лидеров по приглашению президента Украины
УАФ
Главный тренер
"Меня пригласили в офис президента Украины, когда там находился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Я со своей стороны должен был помочь в налаживании отношений между Украиной и Венгрией. Согласитесь, это очень важно для нас.
Наверное, все знают, что Виктор Орбан большой поклонник футбола. По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является ярым болельщиком сборной Венгрии и "Ференцвароша".
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Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И сегодня я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране", — сказал Ребров.
Напомним, что в период с 2018-го по 2021 год Ребров работал в Венгрии с "Ференцварошем".
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