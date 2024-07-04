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Шевченко: На Евро-2024 нам удалось показать реальность, в которой живет Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Андрей Николаевич уверен, что социальная цель была достигнута

Шевченко: На Евро-2024 нам удалось показать реальность, в которой живет Украина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о том, как делегация сборной Украины на Евро-2024 старалась рассказать о войне в Украине.

– Достигли ли вы той социальной цели, которую ставили перед Евро?

– Да, безусловно. Мы хотели показать реальность, в которой мы живем – это нам удалось. Мы привезли в Германию интерактивную инсталляцию стадиона "Солнечный" в Харькове, разрушенного российскими ракетами.

На сегодняшний день 500 спортивных объектов были повреждены или разрушены в результате атак, в том числе 77 стадионов. И ведущие игроки национальной сборной рассказали о своих опустошенных городах.

Читайте такжеЕвро-2024 – как площадка для напоминания о войне. В центре Мюнхена показали трибуну разрушенного РФ украинского стадиона

- Яремчук, игрок матча со Словакией, который в начале войны похудел на 9 килограммов из-за депрессии. Забываем ли мы, что за этими игроками стоят страдания всего народа?

– Наш менталитет – не жаловаться, а искать решения. С тех пор как началась война, нас всех коснулась трагедия. Есть игроки, которые потеряли не только дома, но и целые города, из которых они родом. Однако это не оправдание. Наша реальность сейчас такова, и она проста – либо мы двигаемся дальше и адаптируемся, либо мы не живем.

– Как вы и ваши игроки ощущаете разницу между вашей ситуацией и ситуацией на Евро, когда люди празднуют или отчаиваются из-за забитого гола?

– Мы понимаем, что Украина живет в другой реальности. Но наши болельщики тоже праздновали в матче со Словакией, а также были очень расстроены вылетом.

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Футбол дает возможность отвлечься и получить положительные эмоции. Мы создали историю с кадрами, показывающими, как солдаты играют в футбол в лагерях подготовки и даже на передовой. Футбол имеет огромную силу в нашей стране, мы надеемся, что он поможет нам исцелиться от травм.

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Андрей Шевченко Украина УАФ война с россией
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Источник:
corriere.it
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
04.07.2024 в 19:04
Та не вже, і про підвали, викрадання людей тцк, так само вдалося показати?Порушення прав людини, конституцію на паузі також? Інтелектуал ти наш.
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
04.07.2024 в 19:04
Та не вже, і про підвали, викрадання людей тцк, так само вдалося показати?Порушення прав людини, конституцію на паузі також? Інтелектуал ти наш.
Ответить
1
0

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