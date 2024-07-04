Ребров: Мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог выступлений команды на Евро-2024.

Напомним, что на турнире наша команда набрала в группе с Румынией, Словакией и Бельгией 4 очка и, заняв последнее, 4-е место, не вышла в 1/8 финала.

"Важно напомнить, что все наши сборные попали на Евро — речь идет о двух юношеских командах и национальной. Олимпийская сборная примет участие в мужском футбольном турнире пожилых Игр, а молодежная является лидером своей группы после шести туров отбора Евро-2025 (U-21). Мы соберем информацию и по завершении такого насыщенного периода сделаем детальный анализ выступлений наших команд. Мы продолжаем комплексную работу по развитию сборных всех возрастных категорий, ведь именно это наша стратегическая задача.

Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я полагаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ждали другого результата уже сейчас. И мы сами – тренеры, игроки – тоже расстроены. Полагаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией… Мы разобрали с игроками первый матч и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. То же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки, но я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена ​​на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране идет война.

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