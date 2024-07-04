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Национальная сборная Украины

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Ребров: Мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Итог Евро-2024 для сборной Украины от главного тренера команды

Ребров: Мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог выступлений команды на Евро-2024.

Напомним, что на турнире наша команда набрала в группе с Румынией, Словакией и Бельгией 4 очка и, заняв последнее, 4-е место, не вышла в 1/8 финала.

"Важно напомнить, что все наши сборные попали на Евро — речь идет о двух юношеских командах и национальной. Олимпийская сборная примет участие в мужском футбольном турнире пожилых Игр, а молодежная является лидером своей группы после шести туров отбора Евро-2025 (U-21).

Мы соберем информацию и по завершении такого насыщенного периода сделаем детальный анализ выступлений наших команд. Мы продолжаем комплексную работу по развитию сборных всех возрастных категорий, ведь именно это наша стратегическая задача.

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Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я полагаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ждали другого результата уже сейчас. И мы сами – тренеры, игроки – тоже расстроены.

Полагаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией… Мы разобрали с игроками первый матч и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. То же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки, но я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена ​​на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране идет война.

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Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций. Мы должны учесть опыт, который получили, и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной", – сказал Ребров.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Desperado (Вінниця)
04.07.2024 в 20:19
Цікаво він розказує. Після першої гри зробили правильні висновки і що це нам дало? Які зміни? Ні в другій ні в третій грі необхідного результату досягнуто не було. Можливо тренер не може зробити правильні висновки. Головне далі нам необхідно почати перший цикл підготовки, а до євро команду готував хто? Давайте найдемо цього тренера-невдаху і виженемо до біса.
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Комментарии 4
Desperado (Вінниця)
04.07.2024 в 20:19
Цікаво він розказує. Після першої гри зробили правильні висновки і що це нам дало? Які зміни? Ні в другій ні в третій грі необхідного результату досягнуто не було. Можливо тренер не може зробити правильні висновки. Головне далі нам необхідно почати перший цикл підготовки, а до євро команду готував хто? Давайте найдемо цього тренера-невдаху і виженемо до біса.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
04.07.2024 в 20:08
Неправильный состав, ошибся с Луниным и Степаненко, неправильная тактика, мы должны были внимательнее играть в обороне и недооценка соперника. И еще, общая проблема, лидеры подошли к турниру усталыми и в плохой форме. И главная проблема, тренер, он плохо настраивает игроков на матч, или игроки не могут принять его установок, но всегда в первом тайме команда сама не своя
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.07.2024 в 19:16
Склад та бажання "продатися" в першій грі...
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legio5 (Николаев)
04.07.2024 в 19:26
А.... Ну тепер все зрозуміло. Я а думаю, шош вони пішки по полю повзають, а то у них дефіле, вони себе продають виявляється.
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