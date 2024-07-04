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Довбик: Я абсолютно недоволен своей игрой на Евро. Проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее

Национальная сборная Украины

Артем подвел итоги сезона

Довбик: Я абсолютно недоволен своей игрой на Евро. Проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик подвел итог выступлений команды на Евро-2024.

Напомним, что на турнире наша команда набрала в группе с Румынией, Словакией и Бельгией 4 очка и, заняв последнее, 4-е место, не вышла в 1/8 финала.

"Пришло время подвести итоги. Хочу сказать несколько слов о Евро и об этом сезоне в целом. Если брать командное выступление, то последние две игры показали, что на таком турнире нужна концентрация с первой минуты и на протяжении всех матчей. Первая игра оказалась для нас фатальной, и именно из-за нее мы не смогли продолжить наш путь.

Относительно своего индивидуального выступления, то я абсолютно недоволен своей игрой. Очевидно, что после клубного сезона, я и все остальные ожидали большего. Но я проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее. Изменить уже ничего невозможно, поэтому остается только принять это и идти дальше.

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Относительно моего дебютного сезона в Ла Лиге, то он был очень эмоциональным и насыщенным. Для любителей статистики, экспертов (профессиональных и диванных) и всех, кто стал разбираться в футболе, немного цифр: за 11 месяцев мне удалось сыграть 54 матча, 3691 игровую минуту и сделать [29+11] – 40 результативных действий. Считаю, что для дебютного сезона это выглядит неплохо.

А сейчас хочу только поблагодарить всех, кто меня поддерживал, когда было нелегко, в первую очередь. А нелегко было много раз, и умение держать удар теперь отработано у меня хорошо.

И напоследок, хочется напомнить людям только об одном – не забывайте поддерживать и помогать воинам, которые защищают нашу страну. Слава Украине", – написал Довбик в Инстаграме.

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Украина Артем Довбик Жирона
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Источник:
Инстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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