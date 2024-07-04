Довбик: Я абсолютно недоволен своей игрой на Евро. Проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик подвел итог выступлений команды на Евро-2024.

Напомним, что на турнире наша команда набрала в группе с Румынией, Словакией и Бельгией 4 очка и, заняв последнее, 4-е место, не вышла в 1/8 финала.

"Пришло время подвести итоги. Хочу сказать несколько слов о Евро и об этом сезоне в целом. Если брать командное выступление, то последние две игры показали, что на таком турнире нужна концентрация с первой минуты и на протяжении всех матчей. Первая игра оказалась для нас фатальной, и именно из-за нее мы не смогли продолжить наш путь. Относительно своего индивидуального выступления, то я абсолютно недоволен своей игрой. Очевидно, что после клубного сезона, я и все остальные ожидали большего. Но я проживаю этот кризис с мыслью о том, что он сделает меня сильнее. Изменить уже ничего невозможно, поэтому остается только принять это и идти дальше.

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