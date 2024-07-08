Журавчак: Нужно менять Реброва? Это радикальный шаг. Нет тренеров, которые только выигрывают

Экс-помощник тренера "Карпат" заявил, что Сергею Реброву нужно дать больше времени.

“Я бы не назвал все выступление нашей команды на Евро-2024 провалом. Провальной была только первая игра – с румынами. И не вся игра, а лишь моменты, которые привели к голам. Можно винить Лунина, допустившего результативные ошибки. Можно винить Реброва, сделавшего ставку на Лунина, а не на Трубина.

Но в следующих матчах я не видел провальной или безвольной игры. Ребята старались, переживали. В какой-то степени Довбик попал в необычное положение. В "Жироне" на него играет вся команда, а здесь таких "подавателей патронов" не оказалось. Пришлось самому мячи выгрызать. Но словаков мы победили. И бельгийцев обыграли, но не повезло с голом. Конечно, мы все разочарованы".