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Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова

Национальная сборная Украины

Виктор скептически воспринял оправдание тренера сборной

Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Виктор Вацко оценил интервью Сергея Реброва, в котором наставник "желто-синих" пытался объяснить результаты выступления на Евро.

“В принципе, я даже не знаю, что сказать. Такое впечатление у меня возникает, что это не Ребров интервью давал, а какой-то фейсбук Протасова за него написал.

Хорошо ли мы выступили или плохо? Это победа или это зрада? Не показали свой потенциал – почему не показали свой потенциал? Какие причины?” – сказал комментатор в авторской программе.

Напомним, что несколько дней назад Сергей Ребров подвел итоги выступления на ЧЕ.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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