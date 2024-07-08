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Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
Виктор скептически воспринял оправдание тренера сборной
instagram.com/v.vatsko
Виктор Вацко оценил интервью Сергея Реброва, в котором наставник "желто-синих" пытался объяснить результаты выступления на Евро.
“В принципе, я даже не знаю, что сказать. Такое впечатление у меня возникает, что это не Ребров интервью давал, а какой-то фейсбук Протасова за него написал.
Хорошо ли мы выступили или плохо? Это победа или это зрада? Не показали свой потенциал – почему не показали свой потенциал? Какие причины?” – сказал комментатор в авторской программе.
Напомним, что несколько дней назад Сергей Ребров подвел итоги выступления на ЧЕ.
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