Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова

Виктор Вацко оценил интервью Сергея Реброва, в котором наставник "желто-синих" пытался объяснить результаты выступления на Евро.

“В принципе, я даже не знаю, что сказать. Такое впечатление у меня возникает, что это не Ребров интервью давал, а какой-то фейсбук Протасова за него написал.

Хорошо ли мы выступили или плохо? Это победа или это зрада? Не показали свой потенциал – почему не показали свой потенциал? Какие причины?” – сказал комментатор в авторской программе.