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Кополовец: К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют

Национальная сборная Украины
Обновлено

Команда гениального тренера не вышла из группы Евро-2024

Кополовец: К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют

скриншот youtube

Новина українською

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец прокомментировал провальное выступление сборной Украины на Евро-2024.

Напомним, что наша команда набрала 4 очка, но заняла с ними последнее место в группе.

"Не хочется конечно критиковать, но как? С таким составом как минимум надо было выходить из группы, все бьются за свои сборные, а от нас я такого не увидел. У нас есть тоже такие игроки, Ярмоленко, например, Яремчук, а вот молодежь наша разочаровала.

У нашей сборной есть потенциал, но она не является самой сильной в истории, рано так говорить, ментально они еще слабые. Надо ли им психолог? Так они в топ-лигах играют, а в сборную приезжают такое впечатление – отдохнуть.

Довбик ничего не показал на Евро, Цыганков тоже, ряд игроков ничего не показали. К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют", – сказал Кополовец.

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Михаил Кополовец Сергей Ребров Украина
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1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
08.07.2024 в 19:15
Сомнительная рекомендация, не в плане качеств Реброва, а то, что от Кополовца
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Комментарии 10
Gican85 (Киев)
08.07.2024 в 19:15
Сомнительная рекомендация, не в плане качеств Реброва, а то, что от Кополовца
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
08.07.2024 в 19:09
Это он троллит так?
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0
1
Gican85 (Киев)
08.07.2024 в 19:15
Он бы до этого не додумался
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.07.2024 в 19:21
смердюча житяра... будеш чіпати українців, наб'ю пархате єб...ло....
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0
1
ukatan (Харьковская обл.)
08.07.2024 в 18:50
Так он для того и поставлен тренером сборной чтобы футболисты ЗАИГРАЛИ! А не смог ты этого сделать - плиз, на выход.
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1
1
same tak(Україна)
08.07.2024 в 18:49
ещё один .....
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0
2
dalexx (Украина)
08.07.2024 в 18:35
Який Рєбров геній, якщо не може зі стаду баранів зробити команду)
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1
1
Gican85 (Киев)
08.07.2024 в 19:16
Заметь, из стада баранов. Для этого время нужно
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.07.2024 в 19:27
якщо збірна - стадо баранів, то ти -- глист....
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0
1
same tak(Україна)
08.07.2024 в 19:29
затычка дырявая вонючая
 
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