Кополовец: К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец прокомментировал провальное выступление сборной Украины на Евро-2024.

Напомним, что наша команда набрала 4 очка, но заняла с ними последнее место в группе.

"Не хочется конечно критиковать, но как? С таким составом как минимум надо было выходить из группы, все бьются за свои сборные, а от нас я такого не увидел. У нас есть тоже такие игроки, Ярмоленко, например, Яремчук, а вот молодежь наша разочаровала.

У нашей сборной есть потенциал, но она не является самой сильной в истории, рано так говорить, ментально они еще слабые. Надо ли им психолог? Так они в топ-лигах играют, а в сборную приезжают такое впечатление – отдохнуть.

Довбик ничего не показал на Евро, Цыганков тоже, ряд игроков ничего не показали. К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют", – сказал Кополовец.