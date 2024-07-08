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Кополовец: К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют
Команда гениального тренера не вышла из группы Евро-2024
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Бывший украинский футболист Михаил Кополовец прокомментировал провальное выступление
Напомним, что наша команда набрала 4 очка, но заняла с ними последнее место в группе.
"Не хочется конечно критиковать, но как? С таким составом как минимум надо было выходить из группы, все бьются за свои сборные, а от нас я такого не увидел. У нас есть тоже такие игроки, Ярмоленко, например, Яремчук, а вот молодежь наша разочаровала.
У нашей сборной есть потенциал, но она не является самой сильной в истории, рано так говорить, ментально они еще слабые. Надо ли им психолог? Так они в топ-лигах играют, а в сборную приезжают такое впечатление – отдохнуть.
Довбик ничего не показал на Евро, Цыганков тоже, ряд игроков ничего не показали. К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют", – сказал Кополовец.
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