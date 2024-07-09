Кополовец: Психолог для игроков сборной Украины на Евро? Они же приехали туда не с гандбола или больницы

Бывший футболист, а ныне селекционер "Карпат" Михаил Кополовец в интервью Ютуб-канулу "BurBuzz" высказался о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

– Думаю, что это провал сборной. Очень классные футболисты, но игры никакой не было, к сожалению. Футболисты хорошие, но ничего не показали. То, что мы играем в "Челси", в Лондоне, в Англии – это ни на что не влияет. Выходят футболисты – румыны, словаки – и играют в футбол, грузины играют. За сборную нужно играть душой и сердцем на грани самопожертвования. Я не видел в людях, которые вышли на поле, что они хотели выиграть. Просто поиграли в футбол.

Я не хочу никого критиковать, честно, не хочу. Кто-то говорит: "С таким составом…". Дело не в составе. Просто выходить на поле и играть на грани самопожертвования за свою страну – как выходили словаки, грузины и масса команд. Вот и все. Бельгия тоже на полфедора играла. Де Брюйне – я знаю, какой это футболист. Он тоже себя берег, чтобы травмы не получить.

Я был очень расстроен. Честно, я не знаю, что произошло, меня нет в сборной. Я Реброва не виню. Футболисты должны выходить и грызть землю за свою нацию. А так просто выйти: "У нас с румынами не получилось" – ну что это? У вас с поляками не получилось – вот там уже нужно было какие-то выводы делать. Какие-то пацаны говорят: "Мы недооценили". Как это? Вы выходите на финальную часть ЧЕ и недооцениваете команду? Там нет слабых команд.

Я многие из этих пацанов знаю лично, и максимально не хочется критиковать. Ну а как по-другому? Команда, как минимум, должна была выходить из этой группы. Посмотрите – все играют в футбол, все бьются за свою страну. Наши пацаны – я не видел, что они хотели выйти из группы.

Пару пацанов – Яремчук, Ярмоленко – я вижу, что это действительно люди, которые… А молодежь, к сожалению, очень разочаровала. Хотя потенциал очень серьезный у этой команды. Я первый говорил, что эта команда – одна из самых сильных, которая была за все время. Но говорить и делать… Да, мы все говорили. Я бы не сказал, что это самая сильная сборная. Ментально она не сильна. Люди просто вышли поиграть в футбол.

– Так может нам психолога в сборную надо? Какой выход из этой ситуации?

– Ну, возьмите меня хоть на пару дней туда. Я говорил Диме Поворознюку: "Возьми меня, хоть выеду на 2 дня за границу". Если серьезно, то, другжище какой психолог, б###ь? Это чемпионат Европы, какой психолог? Это футболисты, играющие в топовых чемпионатах мира, в Англии. Какой психолог? Они постоянно играют такие матчи. Не нужно психолога, просто нужно настраиваться на матчи. А если приехали в сборную, просто отдохнуть…

Посмотри – Довбик ничего не сыграл, Цыганков. Ряд футболистов ничего не показали, к сожалению. Ну, значит они так приехали в сборную. У меня лично к Реброву вопросов нет. Он мне нравится как тренер. И футболисты мне нравятся, которые там, это хорошие футболисты. Но они не играют – не знаю, ментально, что происходит.

Психолог? Ну я не знаю. Они же приехали туда не с гандбола или с какой-то больницы. Это футболисты-профессионалы, которые должны играть в футбол. И их уровень, на мой взгляд, сильнее, чем у словаков, румын. Ты мне назовешь пару футболистов Румынии? Я не знаю. Словаков тоже не знаю. Ну так, образно говоря, там есть тоже хорошие футболисты, я не говорю, что это слабые сборные. Но они играют за свою страну душой и сердцем, на грани самопожертвования – это ключевое.

Неважно, кто против тебя играет, ты должен играть за своих людей. Так, как сейчас болели, – я давно не видел, чтобы такая поддержка была. Потому что у нас очень тяжелое время и людям очень нужны были эти матчи. Но что произошло – я не знаю,