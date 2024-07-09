Мальдере предложили войти в тренерский штаб сборной Украины - СМИ

Итальянский специалист Андреа Мальдера может вернуться в сборную Украины, утверждает сайт Динамомания.

По информации источника, он получил предложение войти в тренерский штаб команды Сергея Реброва.

Мальдера уже занимал должность ассистента главного тренера "сине-желтых" с 2016-го по 2021 год при Андрее Шевченко. Он выполнял функции главного аналитика.

Последним местом работы 53-летнего итальянца был "Брайтон", где он был помощником Роберто Де Дзерби и ушел из клуба 30 июня этого года.