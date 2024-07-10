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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Полное доверие". Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины по решению исполкома УАФ

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сейчас задача национальной команды – подготовиться к выступлениям в Лиге наций

"Полное доверие". Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины по решению исполкома УАФ

uaf.ua

Новина українською

10 июля в Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета УАФ. После обсуждения выступлений национальной сборной по предложению президента УАФ Андрея Шевченко Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка.

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Это предложение поддержали все члены исполкома. Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

"УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба", – отметил президент УАФ Андрей Шевченко.

Он добавил, что Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил поддержку тренерскому штабу Реброва.

"Сейчас задача национальной команды – подготовиться к выступлениям в Лиге наций, которая начнется уже в сентябре и квалификации к ЧМ-2026", – заявил руководитель УАФ.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина УАФ
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
10.07.2024 в 17:23
дебилизм дрюшика и сарежи продовжуеця брава тупому тренеру
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Комментарии 12
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
10.07.2024 в 17:23
дебилизм дрюшика и сарежи продовжуеця брава тупому тренеру
Ответить
1
0
tiger403 (Харьков)
10.07.2024 в 17:18
Ну как Шевченко уволит Реброва?)В другой стране так бы и сделали -в самой слабой группе последнее место с игроками из ТОП лиг.Да и сам футбол, который показали в итоге такой себе мягко говоря.И после этого оставить тренера? Англия как играет тускло с такой линией атаки,да и вообще подбором игроков, её игру не троллит даже только ленивый,но она даёт результат всё же при такой гавняной игре,а тут просто жесть.Ну не будет наша сборная при Реброве по другому играть!
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1
1
tekutiev (донецк,Украина)
10.07.2024 в 17:16
ждите продолжения банкета
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0
1
Kondor (Веселе)
10.07.2024 в 17:12
А як же! Яке друге рішення могло бути? Адже там всі свої люди!
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.07.2024 в 17:21
Так в Україні всі свої.. коми ждунів, як ти...
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grasshopper1 (Харьков)
10.07.2024 в 17:07
А я бы выразил недоверие и вот почему:1. То, во что играет сборная с таким набором исполнителей меня не устраивает. Много выигранных матчей после того, как нам забили, свидетельствует лишь о том, что каждый раз выбрана неправильная тактика на матч2. Кто бы что не говорил, но Украина всегда начинает матчи, играя в "стерильный" футбол по принципу как бы чего не вышло - рисковать не будем3. Мне неприятна манера общения Реброва. То как он обхается с журналистами иногда не налазит на голову. Наемный менеджер покрайней мере не должен быть хамом. Разительная разница со штабом Шевченко.И получается: вместо того, чтобы болеть за сборную я как болельщик внутренне ругаюсь с Ребровым несмотря на то, что у этой сборной все же есть не только негатив
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2
1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
10.07.2024 в 16:53
Оставили иуду ((((((((
sticker
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2
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.07.2024 в 17:17
ждун вонючий... в Україні завжди буде по нашому... а не, так, як ви зайвохромосомні хочете.. йди на йух за кораблем...
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0
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alex.belogubko (одесса)
10.07.2024 в 16:49
ШЕВА уберите слуг футбола зачем вам столько бездельников при таких бабках
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
10.07.2024 в 17:18
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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0
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Romerik (YNWA)
10.07.2024 в 16:46
Вінченсо Монтелла очолив збірну в кінці вересня, на 4 місяці пізніше Реброва...
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
10.07.2024 в 17:15
і шо... великі успіхи ?
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