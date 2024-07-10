"Полное доверие". Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины по решению исполкома УАФ

10 июля в Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета УАФ. После обсуждения выступлений национальной сборной по предложению президента УАФ Андрея Шевченко Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка.
Это предложение поддержали все члены исполкома. Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.
"УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба", – отметил президент УАФ Андрей Шевченко.
Он добавил, что Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил поддержку тренерскому штабу Реброва.
"Сейчас задача национальной команды – подготовиться к выступлениям в Лиге наций, которая начнется уже в сентябре и квалификации к ЧМ-2026", – заявил руководитель УАФ.
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