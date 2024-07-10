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УАФ утвердила места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины
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Один матч пройдет в Чехии, и два - в Польше

УАФ утвердила места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

10 июля в Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета УАФ.

Главное решение Исполкома – полная поддержка главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и его тренерского штаба.

Также исполком утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций. Как уже сообщалось, в сентябре сине-желтые будут принимать команду Албании в Праге (поединок состоится 7-го числа). А вот в октябре номинально домашние матчи с Грузией (11-го числа) и Чехией (14-го) сборная Украины проведет в польских Познани и Вроцлаве соответственно.

Кроме того, исполком утвердил регламенты на следующий сезон для УПЛ и ПФЛ. Также был утвержден новый состав Комитета по этике и честной игре УАФ.

Более детально итоги Исполкома УАФ обещает осветить позже.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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