Бурбас: Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. За ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии

Игорь Бурбас считает, что увольнять Сергея Реброва не стоит.

"Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. Я не хочу быть его адвокатом, но год назад он сделал сильный шаг. Из солидного контракта в Эмиратах пошел работать за меньшие деньги в сборную. Сейчас за ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии. Без работы он точно не останется. Будет ли наша сборная с лучшим тренером – это для меня открытый вопрос.

Из того, что я знаю, большой неустойки у Реброва нет, чтобы сейчас расторгнуть его контракт. По моей информации, там не прописано, что должны ему выплатить за все годы контракта. Только за календарный год, когда его будут увольнять. Это говорит о том, что Ребров не требовал какого-нибудь мегаконтракта, который защищал бы его наперед".