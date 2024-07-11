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Бурбас: Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. За ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии

Национальная сборная Украины

Журналист высказался о целесообразности замены главного наставника сборной

Бурбас: Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. За ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Игорь Бурбас считает, что увольнять Сергея Реброва не стоит.

"Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. Я не хочу быть его адвокатом, но год назад он сделал сильный шаг. Из солидного контракта в Эмиратах пошел работать за меньшие деньги в сборную. Сейчас за ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии. Без работы он точно не останется. Будет ли наша сборная с лучшим тренером – это для меня открытый вопрос.

Из того, что я знаю, большой неустойки у Реброва нет, чтобы сейчас расторгнуть его контракт. По моей информации, там не прописано, что должны ему выплатить за все годы контракта. Только за календарный год, когда его будут увольнять. Это говорит о том, что Ребров не требовал какого-нибудь мегаконтракта, который защищал бы его наперед".

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"Если сравнивать с Шевченко, у которого был первый контракт на два года, а потом его еще на четыре подписали, то ему выплатили бы [зарплату] полностью за все годы контракта.

Ребров в разы получает меньше, чем тот же Шевченко в должности главного тренера. Цифры были опубликованы – 1,25 млн. в год, и он один из наименее высокооплачиваемых тренеров на Евро был. Это точно вдвое меньше, чем у Шевченко", – рассказал журналист.

Ребров будет готовить команду к выходу на ЧМ-2026.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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