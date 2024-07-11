В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо

На бразильском портале Trivela появилась информация, что Украинская ассоциация футбола вела переговоры с вингером. Источник утверждал, что футболисту предлагали получить гражданство и присоединиться к "сине-желтым".

В УАФ сообщили, что подобных разговоров не было. Отметим, что атакующий полузащитник не играл за национальную команду Бразилии и вызывался только в сборную U22 и U23.

Педриньо стал игроком "горняков" 3 года назад, но успел провести всего 19 матчей, в том числе 7 поединков в Лиге чемпионов (6 результативных действий).