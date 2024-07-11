  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо

Национальная сборная Украины

Эдмар №2?

В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

На бразильском портале Trivela появилась информация, что Украинская ассоциация футбола вела переговоры с вингером. Источник утверждал, что футболисту предлагали получить гражданство и присоединиться к "сине-желтым".

Читайте также: Спортдир Атлетико Минейро: Педриньо намерен вернуться в Шахтер, хоть он и счастлив у нас

В УАФ сообщили, что подобных разговоров не было. Отметим, что атакующий полузащитник не играл за национальную команду Бразилии и вызывался только в сборную U22 и U23.

Педриньо стал игроком "горняков" 3 года назад, но успел провести всего 19 матчей, в том числе 7 поединков в Лиге чемпионов (6 результативных действий).

По теме
yellow-arrow
Бурбас: Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. За ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии
yellow-arrow
УАФ утвердила места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций
yellow-arrow
"Полное доверие". Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины по решению исполкома УАФ
Шахтер (Донецк) Педриньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости