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В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо
Эдмар №2?
Фото: ФК Шахтер Донецк
На бразильском портале Trivela появилась информация, что Украинская ассоциация футбола вела переговоры с вингером. Источник утверждал, что футболисту предлагали получить гражданство и присоединиться к "сине-желтым".
В УАФ сообщили, что подобных разговоров не было. Отметим, что атакующий полузащитник не играл за национальную команду Бразилии и вызывался только в сборную U22 и U23.
Педриньо стал игроком "горняков" 3 года назад, но успел провести всего 19 матчей, в том числе 7 поединков в Лиге чемпионов (6 результативных действий).
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