Кучер: Игрокам сборной Украины надо исправлять менталитет и снимать короны, чтобы не думали до игры, что уже выиграли

Бывший игрок сборной Украины Александр Кучер поделился мыслями относительно выступления национальной команды на чемпионате Евро-2024.

- Как оцените выступление сборной Украины на Евро-2024?

- Болезненная тема для многих болельщиков. Мы начали, как всегда, а потом пытались исправить положение, но не получилось. Если бы мы играли с Румынией так, как второй тайм со Словакией и первый со Бельгией, то победили бы и прошли дальше.

В матче с Румынией наши ребята, наверное, подумали, что уже чемпионы Европы, а их жестко опустили на землю. Нашим игрокам надо исправлять менталитет и снимать короны, чтобы не думали до игры, что уже выиграли. Показывать свою силу нужно на поле.

- Кто вас разочаровал в сборной Украины, от кого ожидали большего?

- Трудно выделить кого-то одного, за результат отвечает вся команда. В первой игре каждый тянул одеяло на себя, на поле не было команды. В матче со Словакией и Бельгией Украина исправила ошибки, но было уже поздно.

- Лунин отлично стоял в "Реале", но в матче с румынами привез два гола.

- Вешать всех собак на одного Лунина не стоит, каждый может ошибиться. Андрей хорошо отстоял в отборе, но с Румынией случилось вот такое. Бывает. Нужно, стиснув зубы, работать дальше и совершенствоваться. Не нужно ставить на нем крест, Андрей - хороший футболист и его надо поддержать.

- Как думаете, почему Довбик так слабо сыграл на Евро-2024?

- Артем - это футболист штрафной площадки, идеальный финишер. В сборной Украины ему не хватило помощников, которые бы делали острые передачи на завершение. У него с Цыганковым была хорошая связка в "Жироне", но после первой игры на Евро Виктор травмировался. Плюс соперники хорошо готовились к Довбику, к нему было приковано большое внимание со стороны защитников, как к обладателю Трофея Пичичи.

- Что о Мудрике скажете? Кажется, он много времени уделяет спортзалу, татуировкам и прическам, но на поле от него ждут гораздо большего.

- На него оказывается большое давление, все от него постоянно многого ждут. Мудрик это понимает, старается, но не всегда получается. Я считаю, что в матче с Бельгией нам очень не хватало Мудрика и Цыганкова, думаю, с ними мы бы победили. Скорость Михаила в этом матче нам бы точно пригодилась.

- Украина не вышла из группы, которая считалась одной из самых легких на Евро. Нужно ли после такого результата менять Реброва?

- Конечно, нет! Реброву нужно работать дальше. Поначалу у нашей команды вообще была патовая ситуация, но Сергей Станиславович вывел ее на Евро. Да, на европейском первенстве произошла такая ситуация с Румынией, но я не считаю, что это ошибка Реброва, скорее - недооценка соперника со стороны футболистов, - считает Кучер.