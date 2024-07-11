У сборной Украины впервые за четырнадцать лет сменится пресс-атташе

Александр Гливинский объявил в соцсетях о том, что покидает пост пресс-атташе сборной Украины, который он занимал с 2010 года.

"И каждый финиш - это, по сути, старт...

Этим постом хочу сообщить, что 14-летний период моей работы в должности пресс-секретаря национальной команды Украины завершился. Это было интересное и длительное путешествие в лодке любимой команды всех украинцев - Национальной Команды Украины. Быть членом Сборной Украины - это большая честь и одновременно ответственность, поэтому каждый день на этой должности, даже если что-то не удавалось, это большое и ценное приобретение для моего жизненного опыта.

142 матча (от Украина-Литва 2010-го в Харькове - до Украина-Бельгия в Дюссельдорфе), которые сборная провела при моем присутствии в штабе, 75 побед - это статистика, которая оставляет теплые и незабываемые ощущения в сердце. 10 главных тренеров, с которыми я работал - были разными и работалось с ними по-разному, но каждый из них, несомненно - личность. Каждому из них - спасибо за сотрудничество, но особая благодарность Мирону Маркевичу, который в 2010-м пригласил меня на эту должность и с легкой руки которого я остался здесь на 14 лет.

Игроки... они такие разные и с разными характерами, но находить с ними общий язык было интересным профессиональным вызовом, от которого я, в большей степени, получал удовольствие. Возможность пообщаться с ними напрямую, без камеры и микрофона, почувствовать, какие они на самом деле - уникальные моменты. Все поколения в сборной, которые прошли мимо меня - неординарные и особенные по-своему, но нынешнее, в сочетании опыта и молодости, не буду говорить "золотое" ли, но вдумчивое, мыслящее и способное приобретать высокие вершины.

И особое место в моем сердце - это STAFF (персонал, штаб) национальной команды - менеджеры, администраторы, врачи, массажисты, офицеры безопасности, шеф-повара, водители... Эти люди - лучшие, и как профессионалы, и именно, как люди. Сплоченность коллектива всегда создавала фундамент, на котором строилось все остальное

Двигаемся дальше, концентрируюсь на журналистике и всеми силами помогаю ВСУ, потому что главное сейчас - это Победа!", - подытожил Гливинский.