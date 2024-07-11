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Ребров поучавствовал в сборе на восстановление Охматдита. Общий донат составил более 2 млн гривен
Сейчас на больницу собирают все
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял участие в сборе на восстановление детской больницы "Охматдет", сообщает "Бомбардир".
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Он также поддержал силы обороны. Общий донат Реброва составил более 2 миллионов гривен.
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Напомним, что РФ 8 июля нанесла ракетный удар по детской больницу "Охматдет" в Киеве. 8 человек получили ранения, двое погибли. Часть больницы была разрушена.
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Источник:Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
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