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Ребров поучавствовал в сборе на восстановление Охматдита. Общий донат составил более 2 млн гривен

Национальная сборная Украины

Сейчас на больницу собирают все

Ребров поучавствовал в сборе на восстановление Охматдита. Общий донат составил более 2 млн гривен

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял участие в сборе на восстановление детской больницы "Охматдет", сообщает "Бомбардир".

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Он также поддержал силы обороны. Общий донат Реброва составил более 2 миллионов гривен.

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Напомним, что РФ 8 июля нанесла ракетный удар по детской больницу "Охматдет" в Киеве. 8 человек получили ранения, двое погибли. Часть больницы была разрушена.

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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
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