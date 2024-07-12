Лунин: С тем футболом, который Украина показала во 2-й и 3-й играх на Евро, мы заслуживали большего

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2024.

– Чемпионат Европы был очень особенным для Украины.

– Да, с началом войны футбол стал еще более особенным для страны, ведь за нас болеют миллионы украинцев, которые хотят немного радости. Перед матчами они присылали нам видео, фото, аудио, баннеры... Мы также видели, что солдаты были в окопах, с оружием и смотрели матчи. Мы видели эти видео, слышали боевые выкрики, выстрелы, но они смотрели матч! Это нас очень взволновало, до мурашек по коже, но и добавило давления. Сначала мы должны были пройти через квалификацию в марте, и мы это сделали. А потом мы хотели подарить людям радость от того, что прошли в плей-офф Евро, поблагодарить солдат, которые нас защищают. Мы очень расстроены, что этого не произошло, потому что с тем футболом, который мы показали во второй и третьей играх, мы заслуживали большего.

– Вы просили прощения после первой игры...

– Да, это то, что я чувствовал. Совершенно очевидно, что я совершил 2 ошибки. Первая ошибка техническая, и я думаю, что такое может случиться, но это ошибка. Я знаю, что означает ошибка вратаря и ошибка нападающего. Ошибка вратаря – это гол в 90% случаев. Второй гол – это невезение, потому что я не видел, как мяч вылетел, а потом потерял его из виду на полпути, потому что защитник пошел на обводку. Я бросился вслепую, но не попал. Поэтому в конце игры я вышел извиниться, это самое малое, что я мог сделать. Я извинился и продолжил работать. Было жаль, потому что это впервые, когда команда с 4 очками не попала в 1/8 финала. Первая игра была решающей.

– Как тренер объяснил Вам, что вы не будете играть вторую игру?

– Никак, никаких объяснений не было. Мы же не дети. Я тоже анализирую матчи и знаю, хорошо я сыграл или плохо. Я готовил себя морально, что не буду играть, но тренировался на 100% на случай, если сыграю.

– И Вы узнали об этом непосредственно перед матчем?

– Да, но я не удивился, потому что морально я готовился несколько дней. Я был морально готов не играть. Поэтому я был готов помогать вне поля. Очевидно, что это больно. Такое уже было, но я два месяца играл с дискомфортом, в коленях и в локте. Я принимал таблетки, делал специальные упражнения, чтобы продолжать играть... Очевидно, я не хотел останавливаться, потому что это был мой год, мое время показать клубу и моим тренерам, что я действительно этого стою. Я сделал все, что мог, чтобы преодолеть эту боль и хорошо закончить год. Я хотел помочь и попасть на чемпионат Европы на вершине своей игры через все те вещи, о которых мы говорили, чтобы дать немного радости украинцам. Но я не говорю, что то, что произошло, было из-за этих проблем. Совсем нет. Я хочу сказать, что мне было жаль, что со всеми этими усилиями я не сыграл лучше в первой игре и не продолжил играть. Я не гонюсь за первыми полосами или признанием.

– Почему ты говоришь, что на чемпионате Европы ты хотел доказать свою ценность? Не чувствуешь ли ты, что уже многое показал в течение сезона?

– Чемпионат Европы – это конец сезона, самый высокий уровень, где собираются лучшие игроки. После года, который у меня был, я хотел завершить его на позитивной ноте, - сказал Лунин.