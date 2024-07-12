Морозюк: Думал, что румын мы даже не почувствуем – забьем минимум четыре гола с хет-триком Довбика

Бывший защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк высказался о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

- Видели ли выступление Украины на Евро?

– Да, видел все игры Украины. Футбол я всегда любил смотреть, но вот после окончания карьеры меня как отвернуло. Вообще было не интересно смотреть футбол, разве что со стадии полуфиналов Лиги чемпионов или наблюдать за командами, за которые я болею – "Динамо", "Реал" и сборная Украины.

– Ожиданий от сборной Украины было очень много, но в итоге мы не вышли из достаточно посредственной группы. Что скажете о выступлении команды Реброва?

– Я, как и все болельщики, журналисты, эксперты, тренеры, ожидал, что сборная Украины 100% выйдет из группы. Я думал, что румын мы даже не почувствуем – забьем минимум четыре гола с хет-триком Довбика. Все создали такую ​​атмосферу вокруг сборной, что ребята подумали, что им будет легко, и последняя игра с Бельгией уже ничего не будет решать.

Это отразилось на наших молодых игроках, читавших о себе, что они феноменальны. Это отложилось на их подсознании, а на таком турнире нельзя просто выйти поиграть в футбол, нужна максимальная концентрация. Наши игроки в матче с Румынией недооценили соперника и немного расслабились. У меня тоже был пример в карьере.

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– Расскажите.

– К сожалению, или к счастью, я не играл на таких турнирах на взрослом уровне, но однажды принимал участие на Евро U-21 в Дании. У нас была сильная команда: Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля, Степаненко, я. Мы ехали на чемпионат Европы в качестве одного из фаворитов. Наши журналисты, и европейские, говорили, что мы главные претенденты на победу.

До матча мы думали, что обыграем чехов минимум 4:0, а в итоге уступили – 1:2. Чехи нас просто перебили и перекусали. Мы после игры не могли даже понять, что произошло. Потом было трудно что-то изменить – мы сыграли вничью с Англией, проиграли Испании и поехали домой немного искалеченными. Было очень стыдно перед нашими болельщиками.

– Хороший пример для нашей молодежи, что не нужно недооценивать соперников.

– У нас очень крутая и перспективная сборная. Я верю, что у нее огромное будущее, но увы, у многих наших футболистов не было опыта выступлений на таких турнирах. На Евро Украина провалила только игру с Румынией, но четыре очка не хватило для выхода из группы.

Лунин выдал непревзойденный сезон в Реале, но в первом матче на Евро ошибся. Другие наши сборники также сыграли смутно. Тот же Довбик выдал сумасшедший сезон за Жирону, но на ЧЕ сыграл вяло. На него было огромное давление, ведь все ждали от Артема голов.

Лучше бы мы с бельгийцами играли в первом туре, думаю, ребята правильно бы настроились на такого соперника. Украина на голову сильнее Румынии, но, к сожалению, мы недооценили соперника, допустили ошибки и получили 0:3.