Женская сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025, разгромив Косово

12 июля женская сборная Украины по футболу уверенно победила над Косово в матче группы отбора на Евро-2025.

В первом тайме счет открыла Апанащенко, а Химич вскоре удвоила преимущество. Не дав соперницам опомниться, украинки забили еще два мяча: отличились Басанская и Кравчук.

Второй тайм на исход встречи не повлиял - все голы "сине-желтые" забили до перерыва.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинки занимают третье место в своем квартете (8). Лидирует Хорватия (9), на второй позиции Уэльс (8). Без очков в группе идет Косово (0). Наша команда гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025.

Напомним, что заключительный матч в группе отбора Евро-2025 по футболу женская сборная Украины проведет против Хорватии во вторник, 16 июля.