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Женская сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025, разгромив Косово

Национальная сборная Украины
Обновлено

4:0

Женская сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025, разгромив Косово

УАФ

Новина українською

12 июля женская сборная Украины по футболу уверенно победила над Косово в матче группы отбора на Евро-2025.

В первом тайме счет открыла Апанащенко, а Химич вскоре удвоила преимущество. Не дав соперницам опомниться, украинки забили еще два мяча: отличились Басанская и Кравчук.

Второй тайм на исход встречи не повлиял - все голы "сине-желтые" забили до перерыва.

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Украинки занимают третье место в своем квартете (8). Лидирует Хорватия (9), на второй позиции Уэльс (8). Без очков в группе идет Косово (0). Наша команда гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025.

Напомним, что заключительный матч в группе отбора Евро-2025 по футболу женская сборная Украины проведет против Хорватии во вторник, 16 июля.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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