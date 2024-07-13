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Национальная сборная Украины

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Исполком УАФ будет переносить матчи УПЛ по просьбе Реброва

Национальная сборная Украины
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В ассоциации пошли на встречу сборной

Исполком УАФ будет переносить матчи УПЛ по просьбе Реброва

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Комитет национальных команд может обращаться в Дирекцию УПЛ для переноса конкретных поединков. Сергей Ребров мотивировал предложение военным положением в стране.

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Напомним, что исполком УАФ полностью рассчитывает на экс-тренера "Динамо". В ближайшее время "сине-желтые" будут готовиться к Лиге наций и квалификации ЧМ-2026.

Ребров подписал контракт прошлым летом. Соглашение действует до середины 2026 года. Под его руководством коллектив сыграл 17 матчей (9 побед и 3 поражения).

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Источник:
Пресслужба УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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