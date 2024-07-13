Исполком УАФ будет переносить матчи УПЛ по просьбе Реброва

Комитет национальных команд может обращаться в Дирекцию УПЛ для переноса конкретных поединков. Сергей Ребров мотивировал предложение военным положением в стране.

Напомним, что исполком УАФ полностью рассчитывает на экс-тренера "Динамо". В ближайшее время "сине-желтые" будут готовиться к Лиге наций и квалификации ЧМ-2026.

Ребров подписал контракт прошлым летом. Соглашение действует до середины 2026 года. Под его руководством коллектив сыграл 17 матчей (9 побед и 3 поражения).