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Исполком УАФ будет переносить матчи УПЛ по просьбе Реброва
В ассоциации пошли на встречу сборной
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Комитет национальных команд может обращаться в Дирекцию УПЛ для переноса конкретных поединков. Сергей Ребров мотивировал предложение военным положением в стране.
Напомним, что исполком УАФ полностью рассчитывает на экс-тренера "Динамо". В ближайшее время "сине-желтые" будут готовиться к Лиге наций и квалификации ЧМ-2026.
Ребров подписал контракт прошлым летом. Соглашение действует до середины 2026 года. Под его руководством коллектив сыграл 17 матчей (9 побед и 3 поражения).
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