Балтача - о неудаче сборной Украины на Евро-2024: Это урок, очень болезненный. На нем нужно учиться

Бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Балтача поделился своими мыслями относительно неудачи сборной Украины на Евро-2024.

Как отреагировали на ранний вылет сборной Украины?

Нашу команду подвела первая игра. 0:3 от Румынии - это урок, очень болезненный. На нем нужно учиться, чтобы в будущем это не повторилось.

Я смотрел на ребят и не мог понять - кто лидер? Ни болтать, ни рассказывать до игры и в перерыве. Я не увидел человека, который мог бы повести за собой. Недостаточно полагаться на нескольких человек, что они все сделают. На поле 11 человек, и они должны все держать высокую марку. Чтобы был командный дух, биться за себя и за того парня, в чем была сила ребят, с которыми я играл.

Много было ожиданий от ребят, особенно тех, кто играет за пределами Украины. Мы стали заложниками своих ожиданий?

В каждой игре нужно выходить с максимальной отдачей. Те голы, которые пропустили, можно было избежать. Не было оверперформанса, которого мы ждали от ребят. Очень тяжело, когда ты проходишь такой путь, чтобы в финальной части никак не проявить себя.

Сейчас не так легко, когда из "Динамо" 17 человек переодевались в футболки сборной союза. В окна сборных не так много времени у тебя что-то наиграть, когда игроки выступают в разных клубах.