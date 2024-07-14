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Балтача - о неудаче сборной Украины на Евро-2024: Это урок, очень болезненный. На нем нужно учиться
Считает, что в сборной Украины нет лидера
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Балтача поделился своими мыслями относительно неудачи сборной Украины на Евро-2024.
Как отреагировали на ранний вылет сборной Украины?
Нашу команду подвела первая игра. 0:3 от Румынии - это урок, очень болезненный. На нем нужно учиться, чтобы в будущем это не повторилось.
Я смотрел на ребят и не мог понять - кто лидер? Ни болтать, ни рассказывать до игры и в перерыве. Я не увидел человека, который мог бы повести за собой. Недостаточно полагаться на нескольких человек, что они все сделают. На поле 11 человек, и они должны все держать высокую марку. Чтобы был командный дух, биться за себя и за того парня, в чем была сила ребят, с которыми я играл.
Много было ожиданий от ребят, особенно тех, кто играет за пределами Украины. Мы стали заложниками своих ожиданий?
В каждой игре нужно выходить с максимальной отдачей. Те голы, которые пропустили, можно было избежать. Не было оверперформанса, которого мы ждали от ребят. Очень тяжело, когда ты проходишь такой путь, чтобы в финальной части никак не проявить себя.
Сейчас не так легко, когда из "Динамо" 17 человек переодевались в футболки сборной союза. В окна сборных не так много времени у тебя что-то наиграть, когда игроки выступают в разных клубах.
Напомним, под конец группового этапа все команды в группе набрали по четыре очка, но сборная Украины имела худшую разницу забитых и пропущенных голов, из-за этого подопечные Сергея Реброва не вышли в плей-офф Евро-2024.
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