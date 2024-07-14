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Азов опубликовал видео, как военные бригады поддерживали Украину на Евро-2024

Национальная сборная Украины

В перерывах между боевыми задачами

Азов опубликовал видео, как военные бригады поддерживали Украину на Евро-2024

Скриншот

Новина українською

Официальный канал 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ опубликовал ролик, в котором продемонстрировал, как военные поддерживали сборную Украины во время выступлений на Евро-2024.

“Бойцы бригады в минуты между боевыми заданиями наблюдали за ходом чемпионата Европы по футболу и болели за украинскую сборную.

Военные, спортсмены, все, кто защищает честь и славу Украины на фронте и на международных соревнованиях, мы единственные в своей цели.

Наша цель – украинский спорт в Мариуполе, Донецке, Луганске, Симферополе, Севастополе, Мелитополе, Бердянске. Так что наша главная победа еще впереди”, – говорится в сообщении бригады.

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Источник:
АЗОВ
Опубликовал: Максим Кучер
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