Азов опубликовал видео, как военные бригады поддерживали Украину на Евро-2024

Официальный канал 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ опубликовал ролик, в котором продемонстрировал, как военные поддерживали сборную Украины во время выступлений на Евро-2024.

“Бойцы бригады в минуты между боевыми заданиями наблюдали за ходом чемпионата Европы по футболу и болели за украинскую сборную.

Военные, спортсмены, все, кто защищает честь и славу Украины на фронте и на международных соревнованиях, мы единственные в своей цели.

Наша цель – украинский спорт в Мариуполе, Донецке, Луганске, Симферополе, Севастополе, Мелитополе, Бердянске. Так что наша главная победа еще впереди”, – говорится в сообщении бригады.