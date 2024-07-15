Хацкевич - о провале сборной Украины на Евро: Если ты обосрался, то должен уметь выслушивать критику

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич критически оценил выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2024.

- Вы были уверены, что сборная Украины пробьется в плей-офф чемпионата Европы, но получилось иначе. На ваш взгляд, почему команда Сергея Реброва не вышла из группы на Евро-2024?

- Уже столько досталось критики команде, заслуженной критики. Если ты обосрался, то должен уметь выслушивать критику. Как ее восприняла сборная? Тоже двоякое мнение.

Да, вроде бы со Словакией во втором тайме команда переломила игру, но и дожимать нужно было, учитывая разницу мячей. Но почему-то было принято решение тренерского штаба играть на удержание результата, а не на увеличение разницы забитых и пропущенных, которая в дальнейшем могла помочь выйти в плей-офф. Нужно не бояться рисковать, чтобы добиваться поставленных задач и результатов.

Если бы не Трубин, то мы бы уже после Словакии могли забыть о сборной. До первого гола были моменты, где вратарь действительно спас. Во всех матчах первый тайм - это катастрофа. Не только на Евро, но и вспомните игру с Македонией, Исландией, Боснией. Первые 45 минут - провал.

- Как вы думаете, почему первый и второй тайм такие разные в исполнении сборной Украины?

- Не могу здесь сказать. В сборной на первый план выходят какие-то не футбольные люди. Много говорится о Платове, какой-то модели футболистов, которые подходят под структуру игры команды-соперника. Но нужно от своей игры и своих игроков отталкиваться. И не от того, в каких клубах они играют, какие у них характеристики, а именно в сборной должны выходить лучшие на данный момент футболисты. Но очень много уделяется внимания, как я понимаю, вот этим характеристикам, которые непонятно кто определяет.

- Не обидно было, когда с бельгийцами играли достаточно достойно, а оступились на менее рейтинговых румынах?

- Матч с Бельгией показал, что играть на результат и побеждать сборная Украины с одной из сильнейших команд еще не может. Да, изменили тактику, но она и предполагала, что с тремя центральными защитниками Ребров будет играть. Это видели в игре с Германией, когда задача стояла не пропустить. А вот когда забивать.

Очень много вопросов. А группа была рабочая и сборная Украины должна была из нее выходить. Тот факт, что набрали четыре очка, но не вышли - таков регламент турнира на сегодня. Недооценка или что там было в первой игре я не знаю, но посмотрите, как Мудрик отбирает мяч и реагирует на его потерю.

- Футбол - это личности. Все ли наши футболисты были готовы к Евро-2024?

- Нет, и не только по первой игре, но и по всем остальным матчам. Те же Довбик с Цыганковым, такое ощущение, что выхолощены полностью. Травма Вити, наверное, повлияла на результат. Но то, что они не показали в первой игре ничего... Судаков вообще не был готов к чемпионату. Вратарский вопрос - это полностью выбор тренерского штаба, понятно, что Ребров принимает окончательное решение, поэтому вопросов больше, чем ответов и критика полностью заслужена, - сказал Хацкевич в комментарии Украинскому футболу.