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Ван Леувен - о сборной Украины: Просто берите очки с Румынией и не жалуйтесь потом на неудачу

Национальная сборная Украины

Для сборной Украины на Евро все решилось в первом матче

Ван Леувен - о сборной Украины: Просто берите очки с Румынией и не жалуйтесь потом на неудачу

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший наставник "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, чего, по его мнению, не хватило сборной Украины на Евро-2024.

Напомним, что наша команда в своей группе заняла последнее место, не сумев выйти в плей-офф, при этом набрав 4 очка в 3 матчах.

"Не хватило концентрации в первом матче, который всегда самый важный! Просто берите очки против Румынии и не жалуйтесь потом на неудачу.

Всегда обидно, когда твоя команда вылетает из турнира, находясь не просто лучшей среди 4 мест, но и лучше, чем некоторые третьи команды в своих группах", – сказал Патрик ван Леувен.

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Украина Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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15.07.2024 в 18:19
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.07.2024 в 18:19
200%
Ответить
0
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