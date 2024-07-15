Ван Леувен - о сборной Украины: Просто берите очки с Румынией и не жалуйтесь потом на неудачу

Бывший наставник "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, чего, по его мнению, не хватило сборной Украины на Евро-2024.

Напомним, что наша команда в своей группе заняла последнее место, не сумев выйти в плей-офф, при этом набрав 4 очка в 3 матчах.