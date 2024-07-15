Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен - о сборной Украины: Просто берите очки с Румынией и не жалуйтесь потом на неудачу
Для сборной Украины на Евро все решилось в первом матче
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший наставник "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, чего, по его мнению, не хватило
Напомним, что наша команда в своей группе заняла последнее место, не сумев выйти в плей-офф, при этом набрав 4 очка в 3 матчах.
"Не хватило концентрации в первом матче, который всегда самый важный! Просто берите очки против Румынии и не жалуйтесь потом на неудачу.
Всегда обидно, когда твоя команда вылетает из турнира, находясь не просто лучшей среди 4 мест, но и лучше, чем некоторые третьи команды в своих группах", – сказал Патрик ван Леувен.
Популярное сейчас
- Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена
- Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
- Женская сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025, разгромив Косово
- Сырский отправит проверку в 59 ОМПБр после заявлений о больших потерях в бригаде
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
Комментарии 1