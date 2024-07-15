Малиновский: Кого бы взял на разборки? Бущана. Он просто посмотрит, и люди сами убегут

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский ответил своеобразный блиц об игроках национальной команды.

– Кого бы ты взял с собой на разборки?

– Бущана.

– Почему?

– Да ему и драться не нужно. Он просто посмотрит на людей – они убегут.

– Кто сидит на галерке в автобусе?

– Шапаренко, Миколенко, Зинченко и Яремчук.

– Кто лучше всего шутит?

– Бущан и Сваток.

– Кто станет хорошим тренером?

– Давайте я скажу, что Сергей Сидорчук,