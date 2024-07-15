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Малиновский: Кого бы взял на разборки? Бущана. Он просто посмотрит, и люди сами убегут
Интересные ответы на небанальные вопросы
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек
– Кого бы ты взял с собой на разборки?
– Бущана.
– Почему?
– Да ему и драться не нужно. Он просто посмотрит на людей – они убегут.
– Кто сидит на галерке в автобусе?
– Шапаренко, Миколенко, Зинченко и Яремчук.
– Кто лучше всего шутит?
– Бущан и Сваток.
– Кто станет хорошим тренером?
– Давайте я скажу, что Сергей Сидорчук,
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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