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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Малиновский: Кого бы взял на разборки? Бущана. Он просто посмотрит, и люди сами убегут

Национальная сборная Украины

Интересные ответы на небанальные вопросы

Малиновский: Кого бы взял на разборки? Бущана. Он просто посмотрит, и люди сами убегут

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский ответил своеобразный блиц об игроках национальной команды.

– Кого бы ты взял с собой на разборки?

– Бущана.

– Почему?

– Да ему и драться не нужно. Он просто посмотрит на людей – они убегут.

– Кто сидит на галерке в автобусе?

– Шапаренко, Миколенко, Зинченко и Яремчук.

– Кто лучше всего шутит?

– Бущан и Сваток.

– Кто станет хорошим тренером?

– Давайте я скажу, что Сергей Сидорчук,

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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