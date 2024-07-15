Хацкевич: Пока Мудрик как "всадник без головы" будет мчаться вперед, ничего хорошего не будет

Бывший полузащитник и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кто, по его мнению, из игроков сборной Украины провалил Евро-2024.

– Кто вам не понравился у сборной Украины, кроме Лунина, о котором уже столько сказано?

– Провалился Судаков. Пока Мудрик не научится играть на команду, а будет надеяться на одну только скорость и, как "всадник без головы", будет мчаться вперед, то ничего хорошего не будет. Ему нужно добавить во взаимопонимании игры с партнерами, а не надеяться только на скорость и удар, который мы увидели только в игре с Исландией, а вот на Евро мы ничего от него не наблюдали.

К Тарасу Степаненко, учитывая его возможности, не может быть никаких претензий. Та критика, которая на него вылилась... Я с этим не согласен.

Футболисты "Шахтера", если так посмотреть, то тоже не были готовы к чемпионату. Конопля, например, которого заменил Тымчик. Да, сказать, что Александр сыграл эффективнее, сложно, потому что много фланговых передач не находили адресатов. Был на игре в Польше, когда Украина играла с поляками, то у Тымчика, наверное, передач 20 было за всю игру, и только одна была точной. О каком качестве можем говорить, и как нападающему встретиться с мячом в такой ситуации?