Цыганык: После матча с Бельгией только 5-6 игроков вернулись в расположение сборной Украины - остальные отправились по отпускам

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык порассуждал о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

"Конечно, мы все очень возмущены таким выступлением.

Никто не снимает вины с главного тренера и футболистов. Мы должны попробовать разобраться, почему так случилось.

Мы все виноваты – я виноват, журналисты виноваты, много клубных тренеров виноваты, клубы виноваты, футболисты виноваты.

Мне футболисты показывали футболки, кто где играет… До чего это привело?

Знаете, сколько футболистов повернулись в лагерь сборной после матча с Бельгией? 5-6 вернулись в отель в расположение сборной. Остальные поразлетались по отпускам… Они заслужили… Вы себе это представляете?", - сказал Цыганык.