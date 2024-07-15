Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: После матча с Бельгией только 5-6 игроков вернулись в расположение сборной Украины - остальные отправились по отпускам
Заслужили...
Фото Андрія Ющака - УАФ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык порассуждал о выступлении
"Конечно, мы все очень возмущены таким выступлением.
Никто не снимает вины с главного тренера и футболистов. Мы должны попробовать разобраться, почему так случилось.
Мы все виноваты – я виноват, журналисты виноваты, много клубных тренеров виноваты, клубы виноваты, футболисты виноваты.
Мне футболисты показывали футболки, кто где играет… До чего это привело?
Знаете, сколько футболистов повернулись в лагерь сборной после матча с Бельгией? 5-6 вернулись в отель в расположение сборной. Остальные поразлетались по отпускам… Они заслужили… Вы себе это представляете?", - сказал Цыганык.
Напомним, что наша команда в своей группе заняла последнее место, не сумев выйти в плей-офф, при этом набрав 4 очка в 3 матчах.
Популярное сейчас
- Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена
- Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Аргентина – чемпион Копа Америка-2024. Решающий гол забил звезда Интера
- В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо
- Маркевич назвал ключевую ошибку Саутгейта при выборе состава на финал Евро против Испании
- Сырский отправит проверку в 59 ОМПБр после заявлений о больших потерях в бригаде
Комментарии 2