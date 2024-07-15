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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Цыганык: После матча с Бельгией только 5-6 игроков вернулись в расположение сборной Украины - остальные отправились по отпускам

Национальная сборная Украины

Заслужили...

Цыганык: После матча с Бельгией только 5-6 игроков вернулись в расположение сборной Украины - остальные отправились по отпускам

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык порассуждал о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

"Конечно, мы все очень возмущены таким выступлением.

Никто не снимает вины с главного тренера и футболистов. Мы должны попробовать разобраться, почему так случилось.

Мы все виноваты – я виноват, журналисты виноваты, много клубных тренеров виноваты, клубы виноваты, футболисты виноваты.

Мне футболисты показывали футболки, кто где играет… До чего это привело?

Знаете, сколько футболистов повернулись в лагерь сборной после матча с Бельгией? 5-6 вернулись в отель в расположение сборной. Остальные поразлетались по отпускам… Они заслужили… Вы себе это представляете?", - сказал Цыганык.

Напомним, что наша команда в своей группе заняла последнее место, не сумев выйти в плей-офф, при этом набрав 4 очка в 3 матчах.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
15.07.2024 в 19:37
І що вони в цьому таборі робили?
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1
0
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Комментарии 2
Джим Слэйд (Харьков)
15.07.2024 в 19:37
І що вони в цьому таборі робили?
Ответить
1
0
sasha popov (Новомосковськ)
15.07.2024 в 20:04
Водку пили
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0
0

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