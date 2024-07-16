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Вацко: Разница Петракова и Реброва во главе сборной ощутима и математически, и с точки зрения достижений

Национальная сборная Украины
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Комментатор сравнил результаты тренеров в национальной команде

Вацко: Разница Петракова и Реброва во главе сборной ощутима и математически, и с точки зрения достижений

Скріншот з відео

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Виктор Вацко заявил, что у Сергея Реброва лучше результаты после первого года работы, чем у предшественника.

"Если вы хотите сравнивать Петракова и Реброва, просто сухие цифры я вам приведу. Тренер Петраков – 15 игр в сборной: 6 побед, 7 ничьих, 2 поражения. Из топовых соперников один матч против Франции. Из глобальных результатов не выход в финальную часть Чемпионата мира и второе место в Лиге Наций.

Тренер Ребров – 16 игр: 8 побед, 5 ничьих, 3 поражения. Игра с Англией, игра с Бельгией, две игры с Италией – это если говорить о топовых соперниках. Результат – выход команды в финальную стадию чемпионата Европы. На мой взгляд, разница ощутима и математически, и с точки зрения достижений".

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"Андрей Шевченко со сборной не вышел на чемпионат мира 2018. После этого он выиграл группу Лиги наций, поднял сборную Украины в дивизион А и выиграл группу квалификации Евро с действующим чемпионом Европы в этой группе. Сейчас у Шевченко как никто имеет основания руководствоваться своим собственным тренерским опытом, принимая решение (по будущему тренеру сборной)”, – считает комментатор.

Напомним, что исполком УАФ выразил полную поддержку действующему наставнику сборной.

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Сергей Ребров Виктор Вацко Александр Петраков
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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