Вацко: Разница Петракова и Реброва во главе сборной ощутима и математически, и с точки зрения достижений

Виктор Вацко заявил, что у Сергея Реброва лучше результаты после первого года работы, чем у предшественника.

"Если вы хотите сравнивать Петракова и Реброва, просто сухие цифры я вам приведу. Тренер Петраков – 15 игр в сборной: 6 побед, 7 ничьих, 2 поражения. Из топовых соперников один матч против Франции. Из глобальных результатов не выход в финальную часть Чемпионата мира и второе место в Лиге Наций.

Тренер Ребров – 16 игр: 8 побед, 5 ничьих, 3 поражения. Игра с Англией, игра с Бельгией, две игры с Италией – это если говорить о топовых соперниках. Результат – выход команды в финальную стадию чемпионата Европы. На мой взгляд, разница ощутима и математически, и с точки зрения достижений".