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Хацкевич: Лучшее поколение Украины в истории? Что эта сборная выиграла?

Национальная сборная Украины

Очередная порция резкой критики

Хацкевич: Лучшее поколение Украины в истории? Что эта сборная выиграла?

Новина українською
Бывший полузащитник и главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением относительно нынешнего положения дел в сборной Украины.

- Вы заговорили о подборе футболистов сборной. Сам Ярмоленко говорил, что это лучшее поколение сборников. Многие эксперты и журналисты тоже считают, что сегодняшняя национальная команда Украины самая сильная в истории. Что Вы думаете по этому поводу?

- Что эта сборная выиграла? Эта сборная одной из последних попала на чемпионат Европы. И вот с этим определением, штампом таким, я категорически не согласен. Чтобы считаться сильной сборной, нужно что-то выиграть: группу Лиги наций, отбор на Евро или ЧМ. Минимум. Вот тогда можно говорить о сильной команде. А вот эти штампы... Поверьте, этим футболистам, которые больше сидят в интернете, чем в баре, вот так скажу, то для них важнее то, что о них пишут, что они сильные, но они еще ничего не выиграли и ничего не достигли.

Напомним, групповой этап Евро-2024 "сине-желтые" закончили на последнем месте в квартете F.
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Украина Национальная сборная Украины Александр Хацкевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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