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Олег Федорчук: Украина готовилась к Евро два месяца - как Ребров мог не угадать с составом на Румынию?

Национальная сборная Украины
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Специалист назвал главные разочарования Евро-2024

Олег Федорчук: Украина готовилась к Евро два месяца - как Ребров мог не угадать с составом на Румынию?

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал три команды, которые, по его мнению, стали главным разочарованием Евро-2024.

"Больше всего меня разочаровали сборные Италии, Бельгии и Украины. У итальянцев проблемы были еще год назад, и они не смогли их решить. У Бельгии очень много хороших футболистов, но они так ничего и не выиграли. Де Брюйне будет очень трудно держать марку, сейчас он выглядит не топовым футболистом, как и Лукаку.

Сборная Украины готовилась к турниру последние два месяца, и как можно было Реброву не угадать с составом на игру с Румынией? Это показывает, что тренерский штаб не знал состояние собственных игроков. После первого тура пошла ротация и игра Украины улучшилась.

Что касается игроков, то меня разочаровал Мбаппе. Как-то несерьезно он сыграл. Казалось, вот-вот должен набрать, но так и не набрал. Постоянно нервничал. Также Кьеза сыграл очень слабо. Даже Мудрик выглядел интереснее и играл более интеллектуально", - сказал Фелорчук.

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Валерий Федорчук Украина Италия Бельгия
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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