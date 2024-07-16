Олег Федорчук: Украина готовилась к Евро два месяца - как Ребров мог не угадать с составом на Румынию?

Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал три команды, которые, по его мнению, стали главным разочарованием Евро-2024 .

"Больше всего меня разочаровали сборные Италии, Бельгии и Украины. У итальянцев проблемы были еще год назад, и они не смогли их решить. У Бельгии очень много хороших футболистов, но они так ничего и не выиграли. Де Брюйне будет очень трудно держать марку, сейчас он выглядит не топовым футболистом, как и Лукаку.

Сборная Украины готовилась к турниру последние два месяца, и как можно было Реброву не угадать с составом на игру с Румынией? Это показывает, что тренерский штаб не знал состояние собственных игроков. После первого тура пошла ротация и игра Украины улучшилась.

Что касается игроков, то меня разочаровал Мбаппе. Как-то несерьезно он сыграл. Казалось, вот-вот должен набрать, но так и не набрал. Постоянно нервничал. Также Кьеза сыграл очень слабо. Даже Мудрик выглядел интереснее и играл более интеллектуально", - сказал Фелорчук.