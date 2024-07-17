Гецко: Со словаками украинцы действовали стратегически не грамотно - начали играть на удержание

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко оценил выступление национальной команды на Евро-2024.

– Скрывать не буду: я надеялся, что украинская сборная пробьется, по крайней мере, в четвертьфинал, а тут такое фиаско.

– Но не слишком ли много мы ожидали от украинской сборной нынешнего образца, ведь в ее активе не было больших побед?

– Тем не менее в ее составе было немало исполнителей, выступающих в топ-чемпионатах континента, надо было только подвести их к решающим баталиям в оптимальных кондициях.

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– Почему этого не произошло?

– Об этом лучше спросить у рулевого Сергея Реброва. Складывается впечатление, что он слишком доверял лидерам сборной, а они с грузом ответственности не справились. Убежден, что в первом матче с румынами не стоило выпускать Андрея Лунина, Тараса Степаненко, Александра Зинченко, которые не имели достаточной игровой практики на клубном уровне в последнее время. Но хуже всего, что когда дела пошли плохо, оказалось, что в рядах сборной нет исполнителей, которые бы взяли игру на себя. В конце концов, такое уже не впервые случалось с Николаем Матвиенко, Михаилом Мудриком, Артемом Довбиком, Виктором Цыганковым, Георгием Судаковым.

– После победы в следующем матче – со Словакией, сложилось впечатление, что появился свет в конце тоннеля.

– Со словаками украинцы действовали стратегически неграмотно. Когда удалось добиться перелома и выйти вперед, то надо было приложить максимум усилий, чтобы довести дело до разгрома. Зато почему-то начали играть на сохранение победного счета. Неужели верили, что в заключительном туре румыны и словаки, которых устраивала ничья, ради украинской сборной будут играть на победу? Наивные.

– Многие эксперты утверждают, что не обошлось без переоценки сил в украинской сборной.

– Согласен. Многие украинцы считали, что на Евро в Германии у них отбоя не будет от именитых покупателей, что многомиллионные контракты уже никуда не денутся. Этого не произошло. Среди желанных новичков оказались игроки других сборных, а наши снова в очереди за признанием. Вот почему очень важно из этой неудачи на Евро-2024 сделать правильные выводы. Иначе и нынешнее поколение игроков украинской сборной может оказаться потерянным.