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Богданов: Не понравились разговоры, что сборная самая лучшая в истории. Чего она достигла до Евро?
Бывший футболист Десны и Олимпика – о неудачном выступлении национальной команды
Фото: instagram.com/andreybecks
Андрей Богданов заявил, что преждевременная похвала Украины повлияла на результаты.
“Я думаю, что увольнять не нужно [Реброва], нужно дать еще шанс. Но мне не понравились эти разговоры, что сборная лучшая в нашей истории. Я не знаю, кто так говорил, но чего она достигла до Евро, что так говорить? Вот эта пресса и поспособствовала провалу.
Иногда люди выходят на интервью и говорят: "Я уже перерос уровень УПЛ". Ты выходи и сделай так, реально так, чтобы те средства, о которых говорит твой клуб, действительно заплатила какая-нибудь команда”, – считает экс-полузащитник “Колоса”.
Андрей провел единственный матч в составе "сине-желтых" в 2013 году. Тогда он вышел на замену в спарринге против Норвегии (2:0).
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