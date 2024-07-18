  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Богданов: Не понравились разговоры, что сборная самая лучшая в истории. Чего она достигла до Евро?
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Богданов: Не понравились разговоры, что сборная самая лучшая в истории. Чего она достигла до Евро?

Национальная сборная Украины

Бывший футболист Десны и Олимпика – о неудачном выступлении национальной команды

Богданов: Не понравились разговоры, что сборная самая лучшая в истории. Чего она достигла до Евро?

Фото: instagram.com/andreybecks

Новина українською

Андрей Богданов заявил, что преждевременная похвала Украины повлияла на результаты.

“Я думаю, что увольнять не нужно [Реброва], нужно дать еще шанс. Но мне не понравились эти разговоры, что сборная лучшая в нашей истории. Я не знаю, кто так говорил, но чего она достигла до Евро, что так говорить? Вот эта пресса и поспособствовала провалу.

Иногда люди выходят на интервью и говорят: "Я уже перерос уровень УПЛ". Ты выходи и сделай так, реально так, чтобы те средства, о которых говорит твой клуб, действительно заплатила какая-нибудь команда”, – считает экс-полузащитник “Колоса”.

Андрей провел единственный матч в составе "сине-желтых" в 2013 году. Тогда он вышел на замену в спарринге против Норвегии (2:0).

По теме
yellow-arrow
Гецко: Со словаками украинцы действовали стратегически не грамотно - начали играть на удержание
yellow-arrow
Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры
yellow-arrow
Олег Федорчук: Украина готовилась к Евро два месяца - как Ребров мог не угадать с составом на Румынию?
Андрей Богданов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости