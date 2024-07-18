Богданов: Не понравились разговоры, что сборная самая лучшая в истории. Чего она достигла до Евро?

Андрей Богданов заявил, что преждевременная похвала Украины повлияла на результаты.

“Я думаю, что увольнять не нужно [Реброва], нужно дать еще шанс. Но мне не понравились эти разговоры, что сборная лучшая в нашей истории. Я не знаю, кто так говорил, но чего она достигла до Евро, что так говорить? Вот эта пресса и поспособствовала провалу.

Иногда люди выходят на интервью и говорят: "Я уже перерос уровень УПЛ". Ты выходи и сделай так, реально так, чтобы те средства, о которых говорит твой клуб, действительно заплатила какая-нибудь команда”, – считает экс-полузащитник “Колоса”.