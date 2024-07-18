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Украина вновь опустилась в рейтинге ФИФА. Есть изменения в топ-10
Вылет на групповой стадии Евро дался в знаки
Getty Images / Global Images Ukraine
ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных. В нем Украина упала еще на одну позицию по сравнению с его предыдущей версией, и сейчас занимает 25 место, имея в активе 1567,25 баллов.
После публикации предварительного реестра сборная Украины провела два матча группового этапа Евро-2024 против Словакии (2:1) и Бельгии (0:0).
Будущие соперники "сине-желтых" в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают следующие места: Чехия - 47-я (-13), Албания - 66-я (0), Грузия - 70-я (+4).
Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины, на втором месте - Франция, а на третью строчку, поднявшись на пять позиций, вышла Испания.
Some BIG movements in the latest #FIFARanking! ????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2024
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