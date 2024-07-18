  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина вновь опустилась в рейтинге ФИФА. Есть изменения в топ-10
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина вновь опустилась в рейтинге ФИФА. Есть изменения в топ-10

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вылет на групповой стадии Евро дался в знаки

Украина вновь опустилась в рейтинге ФИФА. Есть изменения в топ-10

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных. В нем Украина упала еще на одну позицию по сравнению с его предыдущей версией, и сейчас занимает 25 место, имея в активе 1567,25 баллов.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела два матча группового этапа Евро-2024 против Словакии (2:1) и Бельгии (0:0).

Будущие соперники "сине-желтых" в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают следующие места: Чехия - 47-я (-13), Албания - 66-я (0), Грузия - 70-я (+4).

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины, на втором месте - Франция, а на третью строчку, поднявшись на пять позиций, вышла Испания.

По теме
yellow-arrow
Богданов: Не понравились разговоры, что сборная самая лучшая в истории. Чего она достигла до Евро?
yellow-arrow
Гецко: Со словаками украинцы действовали стратегически не грамотно - начали играть на удержание
yellow-arrow
Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры
Украина Рейтинг ФИФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости