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Евро-2024. Матч Украина – Бельгия стал лидером по просмотрам на MEGOGO

Национальная сборная Украины

Финал турнира - только на третьем месте

Евро-2024. Матч Украина – Бельгия стал лидером по просмотрам на MEGOGO

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Финал Евро-2024 между Испанией и Англией не стал лидером турнира по просмотрам на Megogo.

Наибольший интерес у болельщиков вызвал матч 3-го тура группового этапа Украина – Бельгия. На 2-м месте также игра команды Сергея Реброва против Словакии.

Топ-3 замыкает финал Евро, а квартет – дебютный матч украинской сборной на Евро-2024 против Румынии.

Топ-10 матчей по просмотрам на MEGOGO в рамках Евро-2024:

1. Украина – Бельгия (0:0)

2. Словакия – Украина (1:2)

3. Испания – Англия (2:1)

4. Румыния – Украина (3:0)

5. Испания – Франция (2:1)

6. Нидерланды – Англия (1:2)

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7. Португалия – Франция (0:0, пенальти – 3:5)

8. Испания – Германия (2:1)

9. Англия – Швейцария (1:1, пенальти – 5:3)

10. Бельгия – Румыния (2:0)

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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