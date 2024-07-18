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Евро-2024. Матч Украина – Бельгия стал лидером по просмотрам на MEGOGO
Финал турнира - только на третьем месте
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Финал
Наибольший интерес у болельщиков вызвал матч 3-го тура группового этапа Украина – Бельгия. На 2-м месте также игра команды Сергея Реброва против Словакии.
Топ-3 замыкает финал Евро, а квартет – дебютный матч украинской сборной на Евро-2024 против Румынии.
Топ-10 матчей по просмотрам на MEGOGO в рамках Евро-2024:
1. Украина – Бельгия (0:0)
2. Словакия – Украина (1:2)
3. Испания – Англия (2:1)
4. Румыния – Украина (3:0)
5. Испания – Франция (2:1)
6. Нидерланды – Англия (1:2)
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7. Португалия – Франция (0:0, пенальти – 3:5)
8. Испания – Германия (2:1)
9. Англия – Швейцария (1:1, пенальти – 5:3)
10. Бельгия – Румыния (2:0)
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