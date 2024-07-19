Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лассина Траоре: Был расстроен вылетом Украины из Евро уже на групповом этапе
Комментарий легионера "горняков"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2024.
- Следили ли вы за друзьями из "Шахтера" в сборной Украины? Ваше мнение о выступлении нашей сборной на Евро-2024?
- Как и все, я был расстроен вылетом Украины уже на групповом этапе. По моему мнению, по подбору игроков, силе и классу, ваша сборная заслужила дойти, ну, например, до четвертьфинала. Я всегда поддерживаю наших - Тарас, Коля, Фима, Судаков, всех представителей Шахтера.
- У нас как: сперва называли сборную "золотым поколением", сейчас много критики, причем, достается тем, кто считается самым большим талантом - как Мудрик, Судаков, например. Рассудите: ребята действительно талантливы или это мы себе комплименты говорили просто?
- Очень талантливые! Очень! Я же имею привилегию видеть их не только в игре, а работаю с ребятами ежедневно на тренировках, знаю, о чем говорю. И Миша, и Георгий - это очень талантливые футболисты. Уверен, их ждет очень сильная карьера на европейском уровне.
Напомним, что Украина заняла последнее место в своей группе на Евро-2024.
Популярное сейчас
- Днепр-1 официально снимается с соревнований, Маркевич покидает Карпаты, а Довбик требует трансфера. Главные новости за 18 июля
- Сборная Украины пробилась в ½ финала Евролиги
- ЛЕ. Конкурент Украины в ТК берет максимум, Тобол Шахова вылетает, Шериф Гуры с боем прошел дальше
- Цыганык: После матча с Бельгией только 5-6 игроков вернулись в расположение сборной Украины - остальные отправились по отпускам
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- Собирается старая банда. Рябоконь подтянул в Диназ пятерых опытных игроков