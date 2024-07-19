Лассина Траоре: Был расстроен вылетом Украины из Евро уже на групповом этапе

Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2024.

- Следили ли вы за друзьями из "Шахтера" в сборной Украины? Ваше мнение о выступлении нашей сборной на Евро-2024?

- Как и все, я был расстроен вылетом Украины уже на групповом этапе. По моему мнению, по подбору игроков, силе и классу, ваша сборная заслужила дойти, ну, например, до четвертьфинала. Я всегда поддерживаю наших - Тарас, Коля, Фима, Судаков, всех представителей Шахтера.

- У нас как: сперва называли сборную "золотым поколением", сейчас много критики, причем, достается тем, кто считается самым большим талантом - как Мудрик, Судаков, например. Рассудите: ребята действительно талантливы или это мы себе комплименты говорили просто?

- Очень талантливые! Очень! Я же имею привилегию видеть их не только в игре, а работаю с ребятами ежедневно на тренировках, знаю, о чем говорю. И Миша, и Георгий - это очень талантливые футболисты. Уверен, их ждет очень сильная карьера на европейском уровне.