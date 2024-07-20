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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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СМИ: Шевченко предложил Луческу заменить Реброва

Национальная сборная Украины
Обновлено

В пресс-службе УАФ отреагировали на слухи

СМИ: Шевченко предложил Луческу заменить Реброва

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В пятницу появилась информация, что экс-тренер "Шахтера" может возглавить сборную Украины. Сообщалось, что глава Украинской ассоциации футбола предложил должность Мирче в телефонном режиме.

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Впрочем, журналисты Sport Express обратились в пресс-службу УАФ и получили ответ – это слухи.

Мистер в своей карьере работал с двумя национальными командами. С 1981 по 1986 годы Луческу возглавлял Румынию, а с 2017 по 2019 – Турцию. Под его руководством сборные одержали 15 побед в 43 поединках.

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Мирча Луческу
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 09:30
Тандем Дешам-Саутгейт выглядит поинтереснее Луческу
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 09:30
Тандем Дешам-Саутгейт выглядит поинтереснее Луческу
Ответить
0
0
legio5 (Николаев)
20.07.2024 в 09:08
кумедно...
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0
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