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СМИ: Шевченко предложил Луческу заменить Реброва
В пресс-службе УАФ отреагировали на слухи
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу появилась информация, что экс-тренер "Шахтера" может возглавить сборную Украины. Сообщалось, что глава Украинской ассоциации футбола предложил должность Мирче в телефонном режиме.
Впрочем, журналисты Sport Express обратились в пресс-службу УАФ и получили ответ – это слухи.
Мистер в своей карьере работал с двумя национальными командами. С 1981 по 1986 годы Луческу возглавлял Румынию, а с 2017 по 2019 – Турцию. Под его руководством сборные одержали 15 побед в 43 поединках.
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