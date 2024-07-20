СМИ: Шевченко предложил Луческу заменить Реброва

В пятницу появилась информация, что экс-тренер "Шахтера" может возглавить сборную Украины. Сообщалось, что глава Украинской ассоциации футбола предложил должность Мирче в телефонном режиме.

Впрочем, журналисты Sport Express обратились в пресс-службу УАФ и получили ответ – это слухи.

Мистер в своей карьере работал с двумя национальными командами. С 1981 по 1986 годы Луческу возглавлял Румынию, а с 2017 по 2019 – Турцию. Под его руководством сборные одержали 15 побед в 43 поединках.